自由開講》推動新創國際合作，台灣應勇敢作自己

◎方旭偉

日前，在「展BIO-Asia Taiwan」 台北科技大學的主場館，筆者邀請了日本東京大學、京都大學、紐西蘭、以及以色列等國際學者在論壇中分享生醫材料以及醫療器材的商品化國際合作與台灣利基等議題 ; 從各國學者的論述中可知，各國都有整合資源進行戰略佈局，也有發展及擴張的企圖心。

亞洲生技大會7月在台北召開，圖左7為亞洲生技大會主席李鍾熙、左6為台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳。（圖:亞洲生技大會提供）

打造台灣的第二座「護國神山」

台灣身處於特殊的政治地緣環境，近年來以半導體產業矽盾掌握自身優勢，但是若採用複製半導體生態圈的思維，未必適合其他新創產業 ; 例如市場與法規非常侷限的醫療產業，如何能夠快速地掌握核心能力到其他產業，藉由國際發展經驗的他山之石，走出自己的穩健道路，不僅是台灣新創圈必須思考的重要議題，更是打造「台灣的第二座護國神山」的當務之急。

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以日本學者的論述來看，其提到日本由上而下來帶動新創的推動是他們的主要模式，服從的天性是優勢，但是社會的同儕要求與壓力帶來的阻力如何消除，或許是加速新創滲透力的主要關鍵。

至於以色列，其國家雖小，但其諾貝爾獎得主以及獨角獸企業的數目在全球名列前茅，以筆者擔任台以商會生技醫藥共同主席，赴以參訪時更看到了其勇於創新的精神，加上早期天使創投的熱情投入與鼓勵，以及猶太人與美國華爾街市場的串接，讓創意得以實現其價值。

論壇中紐西蘭的教授則表示，紐國以天然環境以及舒適的生活著名，更可以看到的風氣是自由模式的發展，或許不是強力的推進策略，但也不扼殺創新思維的發生，或許無法如同由上而下的強力推進，但卻保有了精英份子自由發揮的空間。

以美國的經驗來看，猶記筆者在美國國家標準技術研究院（N I S T）從事人工關節的研究，當時的計畫案由具競爭角色的國際人工關節大廠共同出資，交由滇味來建立快速的體外測試方法，更能夠加速新產品的上市，體會到美國大市場的體系以及先進的研發環境的確在各個層面的研發都發揮了作用。

美國移民社會的特質吸引了頂尖的人才，以及佔友全世界大半消費市場的實力，這讓美國有天生的條件可以在產業鏈的細節上去做每一項的新創，毫無懸念的矽谷精神，更是國際各國無法完全複製的。

我國發展台灣矽谷，有強烈之企圖心，筆者在北科大長年推動產學合作，體會到台灣是以中小企業為主的環境，20年來隨著國際上推動獨角獸企業的風潮，推出了相關的加速器服務，來協助新創企業發展，特別是以半導體產業以及網路軟體服務為主的衍生新創，政府提出相關大學生到大學教授的創業計劃，立意為善，但是過於執著於短期的績效的急躁，或許應勇於調整，得以擔任有效即時之催化劑。

由以上論述，可清楚發現主流國家在新創產業清晰的利基及戰略規劃，正好能為我國相關政策發展的盲點提供解決問題的終南捷徑 ; 筆者在2011年任職於台灣育成協會副理事長時，曾受邀參與歐洲European Business Network（EBN）大會，介紹台灣中小企業的特色，電子產業鏈上的表現已凸顯了台灣的高度潛能，我們應高度自信，結合中小企業的彈性以及打拚的精神，借鏡並不模仿國際經驗，找出符合台灣的競爭利基，走出新創產業的一條路，或許政府及民間都得再加把勁。

（作者為台北科技大學化工系特聘教授）

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