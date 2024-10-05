自由開講》「培養國防力量是維護和平的唯一道路」尹錫悅給台灣的啟示

◎陳啟濃

在面對北韓的武力威脅，南韓總統尹錫悅前日強調，培養國防力量是維護和平的唯一道路。並語帶警告的提出，北韓如果敢動用核武，將會引發南韓與美國軍事同盟堅決的反制，造成北韓政權的滅亡。

在面對北韓的武力威脅，南韓總統尹錫悅前日強調，培養國防力量是維護和平的唯一道路。（路透）

尹錫悅這一番話，其實可以帶給現階段的台灣人，許多的政治省思。

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台灣有許多親共媒體，製造「疑美」、「仇美」的言論，顯然是接受中共指使，故意破壞台美關係的信任感。有些向中共投靠的退役軍人，違背軍人武德，老是端出「台灣挑釁中國」的說法，還加上「台灣不堪一擊」，製造十足的「投降主義」。

然而對於美國提供的武器，卻又語帶酸味的指責都是「歹銅壞鐵」，認為美國就只是想要賺台灣的錢。

南韓跟台灣有共同的處境，都要面對專制政權的武力威脅，也都需要跟美國這樣的強國採取軍事同盟，共同捍衛國家安全，守護彼此的國家利益。然而南韓幾乎沒有「疑美」、「仇美」，反而有很強烈的民族意識。我們也不可能會聽到韓國退役將領，公然提出「面對北韓，南韓會不堪一擊」自我喪氣的言論。

南韓的團結意志可以讓台灣借鏡，除了需要強大的國防武力，才能讓中共知難而退，不敢貿然進犯。然而無形的精神力量更是重要，因為中共考慮武力無效後，就會採取用心理作戰，瓦解台灣的民心士氣，以達到「不戰而屈人之兵」。所以製造台灣內部的矛盾對立，更是中共的統戰指導方針。

因而尹錫悅「培養國防力量是維護和平的唯一道路」這一番話，給台灣的最佳啟示，「國防力量」應該要同時包括有形的國防武器，還有無形的精神力量。

特別是中共無所不用其極的對台灣展開全面性的政治作戰，台灣人應該要格外的凝聚民心團結士氣，守護住既有的自由幸福。

（作者為政治評論員）

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