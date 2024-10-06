自由開講》偽造車牌危害社會韌性 政府應推動新型數位車牌

◎ 湯名暉

近年來偽造車牌的氾濫導致治安與交通安全的嚴重問題，有心人士以偽造車牌規避交通法規，或是購買沒有車牌的權力車，甚至成為詐騙或是各類型犯罪集團的工具，使得「黑金槍毒詐」持續惡化。另一方面，深受偽造車牌危害的良善公民，如今卻得背負繁雜的申訴與自證之苦，警政單位現有查獲偽造車牌的手段，並不能解決偽造車牌的源頭性問題。

近年來偽造車牌的氾濫導致治安與交通安全的嚴重問題。圖為雲林檢警追緝偽變造車牌案件。（圖由雲林縣警局提供）

查緝海外平台 現實力不能及

目前警政署與數位發展部已開始查緝上游網路平台，但是關了一間賣家仍會出現其他賣家，背後真正的藏鏡人仍在層層掩護之下無法根除。即使耗費大量經費與預算投入查緝人力與設備，仍不可能斬草除根，因為偽造車牌是由中國方面有系統的流入台灣，甚至還有可能暗藏商業以外的目的。

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賣家在淘寶和其他境外平台兜售，也不在我國執法管轄的區域，只要有心購買仍可從網路購得數位車牌，現行「陸空合一」查緝並不能做到「決戰境外」，難以打擊偽造車牌產業鏈的源頭。

終端查緝耗費大量人力

從使用者端的車輛查緝情況來看，仍需要出動警力執行專項任務，現有的AI鷹眼設備功能仍有侷限，對於未懸掛車牌和是遮蔽車牌仍只能人工追查，ETC紀錄也不能真實反映車牌是否有問題，使得查緝效率的提升仍有限制。

桃園市1至7月假車牌案件數為84起，較去年同期增加460%，台中市刑大，在8月份共查扣244面假車牌，公警局近日對媒體提出的數據顯示，8月11日到8月26日的15天內只查獲25起案件。由於查緝效率欠佳，偽造車牌造成的問題仍陳出不窮。

偽造車牌惡化「黑金槍毒詐」

車輛懸掛偽造車牌的罰則最高才處10,800元罰鍰，但嚴重超速卻只處以36,000元罰鍰，相對的犯罪成本極為低廉，對於「黑金槍毒詐」的嚇阻能力有限。近期發生的駕車衝撞路檢點，改裝車集體超速炸街，販賣運輸毒品和槍械案，以及台南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，都與偽造車牌脫離不了關係。

建議以國安高度專案總理車牌問題

面對源源不絕從中國流入的偽造車牌，影響政府打擊「黑金槍毒詐」的能效，實不能僅以治安問題等閒視之。由於大多數的偽造車牌來自於中國製造，現今氾濫的情況已有著「灰色地帶衝突」的特徵，目前已影響台灣的社會韌性，而今一個多月過去，政府仍以交通和治安層面看待，實無法嚇阻使用偽造車牌的歪風。

若能從總統府「全社會防衛韌性委員會」或是相同高度層次的單位，參考已執行的數位車牌計畫進一步周延考量，才能從源頭解決偽造車牌與衍伸的民怨問題，提升台灣社會的防衛韌性。

（作者為智庫研究員）





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