自由開講》推動循環再生綠建材

◎陳文卿

內政部提出「淨零建築轉型推動策略」，未來除要求各類公有建築必須達到建築能效一級或近零碳建築外，民間新建建築部分，也將修訂法規強制實施。因此民間擔心，是否會因此提高營建成本。

行政院會9月26日通過「淨零建築轉型推動策略」，內政部預計明（2025）年提出修法，強制民間新建建築符合建築能效規定。（圖由行政院提供）

興建綠建築營建成本未必提高 環境品質改善

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然而，由長期以來推動綠建築的實際經驗來看，興建綠建築並不見得會提高營建成本，相反的是，綠建築強調節能與提高室內環境品質，將可使居住者節省電費支出，室內環境品質也可更佳，使用成本也因之下降，對購屋者而言，將可增加誘因。

此外，就建築的淨零轉型而言，包括降低兩部分的排碳量。第一部分是所謂「蘊含碳排」，是指興建及修繕拆除階段，使用各類建材的排碳量，據估計占總體碳排的四分之一。另外四分之三則是居住營運階段的使用碳排。就前者而言，使用各類回收材料生產的再生綠建材，即可對於降低蘊含碳排量，獲致顯著的功效。

以建築物最大宗的混凝土為例，使用煉鋼廠產生的爐石粉來替替代水泥，不僅強度可更高，排碳量僅約水泥的十分之一。其他如廣泛使用於室內裝修或外牆的陶瓷面磚、矽酸鈣板、石膏板等，若使用回收材料來生產，相較於完全使用天然材料，減碳效果也可達約二十~三十%。因此，再生綠建材是降低蘊含碳排的利器。

再生綠建材 降低蘊含碳排的利器

更重要的是，使用回收材料除分類、破碎等前處理成本外，省掉了原料開採成本，以及廢棄物處理成本，所以整體的生產成本是下降的，當然也不致於造成對房價的影響，即使未來徵收碳費時，如此明確的減碳效益，當然也可作為評估之依據。

而在使用碳排方面，依據內政部建築研究所正修訂完成的「綠建材評估手冊」，增加了多項具輕質隔熱功能的再生綠建材，可分別使用在室內外之牆面、天花板等，可大幅降低空調耗能，當然也因之節省住戶的荷包支出。

建築物的生命週期約五十年，高碳排的建築除是助長氣候溫暖化的幫兇外，更是會讓荷包失血期長達五十年。因此加強推動循環再生綠建材，是絕對無悔的政策。

（作者為再生綠建材產業推動聯盟召集人）

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