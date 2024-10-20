法操》《毒舌大狀》憑三寸不爛之舌翻案——律師可以保證訴訟穩贏嗎？

林涼水在劇中向黑道大哥保證訴訟穩贏而遭來血光之災，律師可以向當事人保證訴訟穩贏嗎？

◎法操司想傳媒

熟悉香港喜劇的觀眾朋友應該很少人不知道黃子華這位喜劇演員，他以能言善道與毒舌著稱，他會毫不留情批評時事，有時候還夾雜一些黑色幽默，時不時還會爆粗口（髒話），在戲裡戲外都有著良好的表現，尤其是他的脫口秀節目每場都座無虛席，是一名深受香港人喜愛的喜劇演員。

黃子華（右）從昔日票房毒藥在近年終於成為票房男星，去年以《毒舌大狀》再攀事業高峰。（華映提供）

他出演過不少喜劇電影，今天要為各位介紹黃子華在2023年演出的一部律政劇《毒舌大狀》，喜歡黃子華與律政題材的觀眾朋友千萬不要錯過。



以下涉及劇透，請斟酌觀看。



黃子華飾演審判官轉職的大律師林涼水，第一個案件便是處理一起備受矚目的虐兒案件，一心想攀附權貴的他因為失誤而讓被告曾潔兒蒙受17年冤獄。他的名聲也從此一落千丈，因為心懷愧疚，他在破爛的寫字樓裡以低廉的價格為民眾打官司，其中還不乏黑道人士，不知是因為想要草草結案還是過度自信，有一次在電話那頭向黑道大哥「保證」自己會搞定這起官司，要對方「放一百個心」。



隨後一次意外讓林涼水發現當年曾潔兒案件的新證據，為彌補當年錯失及贖罪，他決定上訴。但上訴庭期剛好卡到黑道大哥的案件，大哥不滿先前林涼水收了錢又保證穩贏，現在卻不幫他打官司，叫來一幫小弟恐嚇林涼水並把他頭給打破。



雖然中間出現插曲，林涼水還是卯足全力要為曾潔兒辯護，因案件涉及香港顯赫的鍾氏家族夫婦，面對財力雄厚的背後勢力與縱橫香港司法界的敵方陣營，林涼水見招拆招，憑著自己的三寸不爛之舌為當事人辯護，最終贏得勝利，成功替曾潔兒洗刷冤屈。



律師可以保證訴訟穩贏嗎？



林涼水在劇中向黑道大哥保證訴訟穩贏而遭來血光之災，律師可以向當事人保證訴訟穩贏嗎？根據律師倫理規範第十二條：「律師不得以下列方式推展業務：一、作誇大不實或引人錯誤之宣傳。」，以及第二十九條：「律師就受任事件，不得擔保將獲有利之結果。」，像是林涼水向黑道大哥保證穩贏，讓黑道大哥相信自己訴訟沒有問題，以及林涼水保證訴訟不會有問題等言詞，其實已經違反律師倫理規範。不過因為是電影，難免會有許多誇大其辭或是不實的片段。



這部《毒舌大狀》開播就創下香港近五年單日票房第一名，深受港人歡迎。如果你喜歡看律政劇，也喜歡黃子華的演出風格，這部《毒舌大狀》相當值得一看。

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本文經授權轉載自法操 《毒舌大狀》憑三寸不爛之舌翻案——律師可以保證訴訟穩贏嗎？

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