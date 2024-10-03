晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

健康醫療網》不到40歲就男性更年期？醫列「治療方式」重振雄風

隨著年齡增加，睪固酮分泌濃度會從高峰期約15～30歲，以每年1～2%的速率下降，40歲後就會開始出現較明顯的「男性更年期」症狀。
健康醫療網

健康醫療網

2024/10/03 09:30

41歲阿信去年剛新婚不久，沒想到房事問題就嚴重打擊自信，原來他不僅「1分鐘就繳械」，自嘲「連等候勃起時間都比愛愛時間長」，白天上班更沒多久就開始虛累累，經安排抽血檢測睪固酮指數顯示偏低，綜合判斷應是男性更年期提早報到

男性更年期　體力差、性慾衰退且缺乏活力影響生活

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，最近有不少門診患者詢問性功能障礙問題，多數都是五、六十歲，但也不乏40歲出頭的中年男子，最普遍的狀況都是體力變差、性慾衰退、勃起時變得較不堅挺，甚至覺得整天都缺乏活力、生活沒有樂趣等，更嚴重者甚至會變得悲觀，對於未來沒有期待等，諸如上述的前兆，都代表可能已經進入「男性更年期」。

抽血檢測睪固酮濃度　針劑、凝膠或者口服荷爾蒙改善

邱鴻傑指出，隨著年齡增加，睪固酮分泌濃度會從高峰期約15～30歲，以每年1～2%的速率下降，40歲後就會開始出現較明顯的「男性更年期」症狀，大約45到55歲之間會更明顯，近年來受到壓力、肥胖及不良飲食習慣影響，國人睪固酮不足有年輕化的趨勢，甚至有人不到40歲就發生。

近年來受到壓力、肥胖及不良飲食習慣影響，國人睪固酮不足有年輕化的趨勢，甚至有人不到40歲就發生。（freepik.com）近年來受到壓力、肥胖及不良飲食習慣影響，國人睪固酮不足有年輕化的趨勢，甚至有人不到40歲就發生。（freepik.com）

因此為了確認是否進入更年期，門診時會以抽血檢測睪固酮濃度，加上臨床症狀作為診斷的依據，一旦生化檢測睪固酮濃度低於300或350ng/dl （每個治療準則仍有些許差異），以及符合低睪固酮臨床症狀時，就會評估服藥改善，一般會建議採用針劑、經皮膚凝膠、經鼻內凝膠或者口服製劑荷爾蒙，但建議必須與專科醫師評估以及完整檢查，例如排除潛在攝護腺癌等，才能開始補充治療。

預防男性更年期提早來臨　應避免壓力大、過度攝取酒精

邱鴻傑也提醒，有許多因素會造成男性更年期提早報到，除了先天睪丸發育障礙、睪丸受到細菌或病毒感染等影響外，過度酒精攝取、過大壓力也會造成睪固酮分泌減少，甚至代謝症候群肥胖造成的低睪固酮，都可能造成男性更年期提早到來，因此正常飲食、規律運動仍是避免老化的不二法門。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 不到40歲就男性更年期？醫列「治療方式」重振雄風

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書