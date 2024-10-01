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自由開講》東部海域巡邏日：台海問題內政化？

2024/10/01 17:30

◎兔兔

近年來，中國在兩岸局勢中運用「正規併非正規」手段，對台灣展開多重層次的軍事威脅，如灰色地帶襲擾、海空聯合訓練及針對性軍演等，試圖驗證共軍攻台作戰的能力。這些策略不僅包括正規的軍事演習，還結合了非正規手段，例如法律戰、認知戰，藉此全面強化對台施壓。

灰色地帶襲擾行動

中國透過灰色地帶的作戰行動，尋求在不直接引發全面衝突的情況下，對台灣進行長期騷擾與施壓。灰色地帶襲擾常常以海警巡邏和非法侵入禁區的方式進行。例如，今年2月份發生的金廈水域事件發生後，中國海警便持續在金門和馬祖附近加派巡邏，不定時進入台灣的禁限水域，意圖以此方式將台海問題「內政化」，削弱台灣的海域控制權。

此外，中共還利用「海警三號令」，賦予海警使用武力進行所謂的「海上維權」的正當性，加劇灰色地帶的威脅。這種手法本質上是在法律邊界的模糊地帶進行活動，避免激烈的軍事衝突發生，卻不斷地「試水溫」，探測台灣的底線。

聯合戰備與針對性軍演

中國人民解放軍（PLA）每月進行3至4次的聯合戰備警巡，透過海空聯合行動，加強對台軍事威脅。5月23日至24日，解放軍東部戰區展開「聯合利劍2024-A」針對性大規模軍事演習，旨在模擬攻台場景，並驗證作戰能力。此次演習期間，中共更首次編組海警船，在台灣東部海域進行巡邏與執法，藉軍演之機進一步內政化台海議題。
這類針對性軍演顯示，中國已經不僅局限於戰備行動，而是進行有計畫的大規模針對性演習，針對台灣的防衛能力進行實質性的挑戰。同時，此類演習也為解放軍提升戰鬥力，提供寶貴的實戰經驗。

海空聯合訓練的跨島鏈威脅

除了灰色地帶的非正規手段，解放軍的正規作戰訓練同樣具備實質威脅，尤其是海空聯合訓練。6月22日至7月23日，解放軍山東號航艦編隊進行第36次航訓，並航經南海及西太平洋，展現出其跨島鏈的遠程作戰能力。在7月10日的訓練中，解放軍更派出41架次的轟6K等戰機，與山東號航艦聯合進行海空跨島鏈訓練，從台灣西南空域一路延伸至西太平洋。

6月22日至7月23日，解放軍山東號航艦編隊進行第36次航訓，並航經南海及西太平洋，展現出其跨島鏈的遠程作戰能力。圖為中國解放軍航艦山東號。（美聯社資料照）6月22日至7月23日，解放軍山東號航艦編隊進行第36次航訓，並航經南海及西太平洋，展現出其跨島鏈的遠程作戰能力。圖為中國解放軍航艦山東號。（美聯社資料照）

聯合訓練展示共軍在「反介入／區域拒止」（A2／AD）戰略下的能力，試圖遏制外部勢力介入台海問題，同樣的，山東號航艦於8月8日至21日再次於南海進行第37次訓練，強調其提升艦載機作戰能力，並展現中國在南海地區的海空霸權野心。

中國對台的軍事威脅並非單一維度，而是結合正規的軍事行動和非正規的灰色地帶作戰手段，強化對台灣的壓迫與威懾。中共透過聯合戰備警巡、灰色地帶騷擾、大兵力軍演以及海空聯訓等方式，不斷提升其攻台作戰的可行性，並試圖削弱台灣的防衛意志與能力。面對這種多層次的威脅，台灣必須保持高度戒備，並結合盟國的情報與戰略，與盟國共同應對中國危險。

（作者為創作業）

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