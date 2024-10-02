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自由開講》回顧楊西崑促成TRA的安全條款

2024/10/02 19:00

◎陳逸南

近日，國史館出版《楊西崑先生訪談錄》，該訪談為1992年完成，2024年9月出書，其中第164頁記載有關我國安全與武器售予問題：卡特總統曾經一再表示，台灣安全問題放在綜合法案裡是沒有必要的，意思就是說《台灣關係法》（英文簡稱TRA）內不必提及我國的安全問題。如此一來，若是《中美共同防禦條約》失效（按即1980年1月1日終止），而我們又無法向美方購買武器，勢必會造成我國安全上很大的顧慮。這是一件很嚴重的事。

一九六九年姑河渠灌溉工程落成時合影，前坐左四戴黑墨鏡者為著名的非洲先生前外交部次長楊西崑。（國合會提供）一九六九年姑河渠灌溉工程落成時合影，前坐左四戴黑墨鏡者為著名的非洲先生前外交部次長楊西崑。（國合會提供）

又指出，「我們走參、眾兩院路線，請麻薩諸塞州的參議員愛德華甘迺迪（Edward Kennedy）以及加利福尼亞州的參議員克蘭斯頓（Alan Cranston）在1月22日聯合提出一項條款。該項條款內容是『假定有任何一件事，中共方面會影響到台灣的安全，白宮必須要立刻通知國會』，這項條款保障了台灣的安全」

查前述甘迺迪參議員等提案，後來成為TRA第三條C項之規定，（C）對於在台灣的人民之安全，或社會或經濟制度之任何威脅，以及因此而導致之對美國的利益的任何危險，總統應立即通知國會。總統與國會應遵照憲法的程序，決定美國為應付任何此種危險，而應採取之適當的行動。

又TRA的安全條款之制定，亦揭露於1979年12月出版《The Taiwan Pawn in the China Game：Congress to the Recure》，其中譯本《台灣關係法析論》（1981年4月出版），第73、74頁當時Bob Dole, Richard Stone,Dennis DeConcini,John Danforth, ,John Glenn,Frank Church等參議員及Lester Wolff眾議員等強烈支持。其中Glenn認為「台灣的安全必須維持」「The security of Taiwan must be maintained」（見The Washington Post, January 25,1979）。

如今，TRA對於印太地區，包括西太平洋地區維持和平、安全與穩定，扮演重要角色。事隔多年，回顧楊西崑先生1978年12月間，以總統特使身分赴華府交涉兩月餘，力促美方通過TRA，以及前述參、眾議員們支持TRA的遠見，我們應該感恩與懷念。

（作者為仲裁人）

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