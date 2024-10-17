自由開講》梵、中協議續簽壓力下的教廷：妥協換不來宗教自由

◎茜茜

自2018年梵蒂岡與中國首次簽署「主教任命臨時協議」以來，雙方圍繞「神權」與「主權」的核心爭執始終未能解決，教廷希望維持對中國境內天主教會的主教任命權，而中國政府則堅持其對宗教活動的控制，這種張力在協議續簽過程中愈加顯現，特別是中國不顧協議，自行任命主教，梵蒂岡最後被迫認可，導致教宗與教廷面臨來自國際天主教團體的激烈批評；本文將探討梵中雙方選擇「一份協議，各自詮釋」的灰色操作方式，並深入分析這背後的動機與挑戰。

梵中「灰色地帶」操作的形成

梵蒂岡與中國自簽署臨時協議以來，雙方始終未公開具體條款，這反映了雙方對核心分歧的妥協，選擇模糊的協議內容，不僅為雙方留有靈活解釋的空間，也讓中國在主教任命上擁有實際控制權，儘管梵蒂岡堅稱教宗仍擁有最終任命權，這種「灰色地帶」的協作方式，一方面減少了公開對立，另一方面卻加劇了雙方在實際操作中的摩擦，這種模糊的協議模式，使得雙方的合作看似進展，但實質上問題依舊未解。

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梵蒂岡的妥協與壓力

中國近年來在上海、汕頭等教區自行任命主教，梵蒂岡在強大壓力下最終被迫接受，這使教宗方濟各和教廷領導層承受來自天主教保守派人士的強烈批評；許多批評者認為，教廷為了促成與中國的外交關係，犧牲了神權的核心價值，這種妥協並非僅限於主教任命權，甚至可能包括未來任命中國愛國教會主教為梵蒂岡樞機主教的可能性，這一決策將進一步激化教內的分歧。

中國政府對宗教自由的打壓，已擴大到限制信徒的葬禮和婚禮，甚至加以禁止。而梵蒂岡對中共的妥協性策略，助長中國宗教自由惡化。（法新社）

中國的策略與國際影響

從中國的角度來看，梵蒂岡的屈服使得中國能在維持國內宗教控制的同時，獲得國際上的合法性認可，這也反映出中國政府在外交談判中的強硬立場，並進一步將「主權高於一切」的原則貫徹於宗教領域，中國利用這種策略，不僅加強了對國內教會的控制，也藉此壓制地下教會的發展；然而，中國在此過程中的不穩定因素，如地下教會的合法化，仍然是中共高層猶豫不決的重要原因。

梵中關係正常化的代價

在雙方關係持續拉鋸下，梵蒂岡的長期目標可能不僅僅是續簽臨時協議，而是促成永久性的雙邊關係正常化；有報導指出，梵蒂岡甚至可能以任命中國愛國教會主教為條件，換取中國同意梵蒂岡代辦處遷往北京，這將是一個重大轉變，然這種讓步無疑會進一步削弱梵蒂岡在全球天主教界的道德領導地位，並引發更大的教內爭議。

結論：妥協與挑戰的權衡

梵蒂岡與中國的合作模式展示了在外交與宗教議題上的複雜權衡，面對中國的強硬立場，梵蒂岡選擇在模糊的協議中尋求合作，但這種策略卻付出了巨大代價，導致教廷內部與外部的反彈聲浪不斷；未來，梵中關係的發展將取決於雙方如何在神權與主權的爭執中找到新的平衡點，然隨著協議續約期限的臨近，這一平衡點看似仍然遙不可及。

（作者為研究生）

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