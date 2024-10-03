自由開講》《國土計畫法》緩一緩 政治口水歇一歇？

◎張嘉郡

《國土計畫法》應暫緩實施的呼籲，從藍白擴大到綠營，近日綠營立委打臉行政院，大張旗鼓的透過記者會訴求暫緩實施，讓延後國土法成為立院少見的跨黨派共識。可惜的是，隨著綠營民代的轉彎，並沒有為國土法的利弊帶來更多理性討論，反而是政治口水與甩鍋四處蔓延。

《國土計畫法》預計明年4月30日上路，近日有多名民進黨立委要求中央調整實施時程。對此，雲林縣長張麗善受訪表示，從善如流、樂觀其成。（資料照）

朝野立委看似對國土法延後實施有共識，但感受到民意不滿而後發的綠營，為了奪回話語權，卻急於把國土法的「鍋」甩給馬政府或是地方政府。然而回顧歷史，104年國土法三讀通過時，不乏如今出來反對的綠營立委爭相攬功，當時各版之間也都大同小異，更遑論這期間民進黨完全執政長達8年，掌有行政立法優勢，怎麼樣鍋都不該甩到「前前朝」。

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回歸到議題本身，國土法為什麼應延後實施？與行政拖不了關係的理由就是國土計畫法相關子法共22項，幾乎都是行政機關的作業辦法與標準，訂定權責在於行政機關，但其中約有半數仍未完備，而民進黨執政這麼多年來，竟然一再拖延致行政怠惰，今天國土法修法未完備，執政黨應深刻檢討。

而農業部所宣傳「農地堆疊式補助」，來做為推廣國土法的配套措施，但已曝光的內容多為換湯不換藥，未能理解農民為何抱怨不安，其所欠缺的就是一份同理心，因為農民至今還無法確切知道自己土地將面臨何種規範，合不合理？被劃設為農1或農2會得到甚麼不同補助，農民何以適從？要知道施政不是擲骰子，更不該要人民押注。

率先提出國土法相關疑義的雲林縣，是全國農業產值最高縣市，此次劃設雲林無論是「農業土地比」或是「人均負擔比」也是全國最高，因此對本法執行上的細節有最深刻的論述，民眾陳情與建議案也不斷送交縣府，可說希望國土法延後實施，已是民意之所趨，但這也令許多綠營民代感到不安。

包括民進黨劉建國立委，不實指責縣政府劃分農1農2不當，忘了當時自己也是國土法的連署人；民進黨籍議員林文彬甚至顛倒黑白指稱是因為張榮味縣長時期未把「特定農業區」改為「一般農業區」所致，這些混淆是非的指控，都來自於他們背離民意的焦慮。

在雲林在地的老鄉親都知道，在2000年以前，雲林沿海許多鹽化區、低地利區原本皆為「特定農業區」，當時就是老縣長協助在地農民改劃成「一般農業區」，當地居民感謝至今，如今豈容詈夷為跖颠倒黑白，要知道人可騙天不可欺！

而針對農1農2劃設標準，雲林縣府與全國大多數縣市均依內政部所訂定的「國土功能分區及分類與使用地劃設手冊」，也就是該怎麼劃設中央早就有把尺。雲林縣也盡力在國土計畫法二階審議過程中，多次論述針對，包含爭取1540公頃交流道周邊、低地利區、沒有農水路區以及1萬多公頃未來發展區都畫為農2，卻遭中央否準，如今為了政治目的，卻將將責任推給依中央原則畫設的地方政府，國土法議題不應該只有顏色，沒有是非。

國土法雖然立意良善，但地方政府提出的疑慮，也皆有所本，確保農地的永續利用與從農生計必須並重。目前國土分區劃設已經入三階，除了等待中央將相關子法與配套完備外，地方政府會持續蒐集地方意見並納入檢討，中央主管機關更該開門納言，中央與地方一起合作，達到城鄉均衡發展與國土永續的目標。我所提之「國土計畫法延後實施」之修法，已於今年五月通過一讀付委待審，若能讓修法於本會期順利三讀，會比政治口水更能造福人民，緩一緩再上路是為了讓未來更完善。

（作者為立法委員）



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