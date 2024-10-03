晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》《國土計畫法》緩一緩 政治口水歇一歇？

2024/10/03 11:00

◎張嘉郡

《國土計畫法》應暫緩實施的呼籲，從藍白擴大到綠營，近日綠營立委打臉行政院，大張旗鼓的透過記者會訴求暫緩實施，讓延後國土法成為立院少見的跨黨派共識。可惜的是，隨著綠營民代的轉彎，並沒有為國土法的利弊帶來更多理性討論，反而是政治口水與甩鍋四處蔓延。

《國土計畫法》預計明年4月30日上路，近日有多名民進黨立委要求中央調整實施時程。對此，雲林縣長張麗善受訪表示，從善如流、樂觀其成。（資料照）《國土計畫法》預計明年4月30日上路，近日有多名民進黨立委要求中央調整實施時程。對此，雲林縣長張麗善受訪表示，從善如流、樂觀其成。（資料照）

朝野立委看似對國土法延後實施有共識，但感受到民意不滿而後發的綠營，為了奪回話語權，卻急於把國土法的「鍋」甩給馬政府或是地方政府。然而回顧歷史，104年國土法三讀通過時，不乏如今出來反對的綠營立委爭相攬功，當時各版之間也都大同小異，更遑論這期間民進黨完全執政長達8年，掌有行政立法優勢，怎麼樣鍋都不該甩到「前前朝」。

回歸到議題本身，國土法為什麼應延後實施？與行政拖不了關係的理由就是國土計畫法相關子法共22項，幾乎都是行政機關的作業辦法與標準，訂定權責在於行政機關，但其中約有半數仍未完備，而民進黨執政這麼多年來，竟然一再拖延致行政怠惰，今天國土法修法未完備，執政黨應深刻檢討。

而農業部所宣傳「農地堆疊式補助」，來做為推廣國土法的配套措施，但已曝光的內容多為換湯不換藥，未能理解農民為何抱怨不安，其所欠缺的就是一份同理心，因為農民至今還無法確切知道自己土地將面臨何種規範，合不合理？被劃設為農1或農2會得到甚麼不同補助，農民何以適從？要知道施政不是擲骰子，更不該要人民押注。

率先提出國土法相關疑義的雲林縣，是全國農業產值最高縣市，此次劃設雲林無論是「農業土地比」或是「人均負擔比」也是全國最高，因此對本法執行上的細節有最深刻的論述，民眾陳情與建議案也不斷送交縣府，可說希望國土法延後實施，已是民意之所趨，但這也令許多綠營民代感到不安。

包括民進黨劉建國立委，不實指責縣政府劃分農1農2不當，忘了當時自己也是國土法的連署人；民進黨籍議員林文彬甚至顛倒黑白指稱是因為張榮味縣長時期未把「特定農業區」改為「一般農業區」所致，這些混淆是非的指控，都來自於他們背離民意的焦慮。

在雲林在地的老鄉親都知道，在2000年以前，雲林沿海許多鹽化區、低地利區原本皆為「特定農業區」，當時就是老縣長協助在地農民改劃成「一般農業區」，當地居民感謝至今，如今豈容詈夷為跖颠倒黑白，要知道人可騙天不可欺！

而針對農1農2劃設標準，雲林縣府與全國大多數縣市均依內政部所訂定的「國土功能分區及分類與使用地劃設手冊」，也就是該怎麼劃設中央早就有把尺。雲林縣也盡力在國土計畫法二階審議過程中，多次論述針對，包含爭取1540公頃交流道周邊、低地利區、沒有農水路區以及1萬多公頃未來發展區都畫為農2，卻遭中央否準，如今為了政治目的，卻將將責任推給依中央原則畫設的地方政府，國土法議題不應該只有顏色，沒有是非。

國土法雖然立意良善，但地方政府提出的疑慮，也皆有所本，確保農地的永續利用與從農生計必須並重。目前國土分區劃設已經入三階，除了等待中央將相關子法與配套完備外，地方政府會持續蒐集地方意見並納入檢討，中央主管機關更該開門納言，中央與地方一起合作，達到城鄉均衡發展與國土永續的目標。我所提之「國土計畫法延後實施」之修法，已於今年五月通過一讀付委待審，若能讓修法於本會期順利三讀，會比政治口水更能造福人民，緩一緩再上路是為了讓未來更完善。

（作者為立法委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書