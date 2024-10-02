健康醫療網》激情總是忍不住很快結束？專科醫告訴你「早洩」該如何改善

治療後天性早洩就是要去處理他的原發性疾病。終身性早洩的治療除了行為治療包括骨盆底肌運動、使用保險套、暫停擠壓技術之外，藥物治療被認為是必須的。

一位28歲年輕男性，每當和女友激情時總是忍不住而很快結束，他很沮喪覺得對不起女友而來就診。經過仔細問診後，發現他因為太久沒有交女友，導致發生關係時太興奮而無法控制。這是屬於情境性的早洩，需要一些時間來學習與適應，甚至加上一些鎮定的藥物，情況終於慢慢改善而能重拾自信。

早洩找出原因 對症下藥有解

樂生療養院泌尿科李信毅醫師說明，早洩最主要是區分為終身性或者是後天性，後天性早洩可能因心理或生理問題而產生，例如壓力、心理或人際關係等問題而導致性表現焦慮。或是與疾病相關包括前列腺炎、甲狀腺功能亢進、睡眠品質差、代謝綜合症候群、缺乏運動與荷爾蒙不平衡等。因此治療後天性早洩就是要去處理他的原發性疾病。

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早洩最主要是區分為終身性或者是後天性，後天性早洩可能因心理或生理問題而產生，例如壓力、心理或人際關係等問題而導致性表現焦慮。（freepik.com）

若終身性早洩 規劃整體治療

真正有困難的是治療終身性早洩，這也是病患除了尷尬之外而不願意與醫師討論的原因。終身性早洩的治療除了行為治療包括骨盆底肌運動、使用保險套、暫停擠壓技術之外，藥物治療被認為是必須的。

所有早洩的藥物健保都沒有給付，已經許可的藥物包括口服必利勁或是局部噴霧劑賦久勁，單價較高。其他還有很多藥物的效果也不錯，不過全都是標籤外適應症。所以使用上除了一些眉眉角角的事情要注意之外，整體的療效與可能的藥物副作用都要與醫師充分的討論並且密切追蹤，才能達到最好的治療效果。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 激情總是忍不住很快結束？專科醫告訴你「早洩」該如何改善

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