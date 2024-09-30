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自由開講》爭執中上路的國土計畫法

2024/09/30 19:30

◎吳怡彥

近來因國土計畫法即將上路，各地方政府不斷有不同聲音，藍綠立委、地方皆有反彈，尤以農地為主之縣市意見更多。

農地想要變更做工廠 國土法上路將受限制

媒體直指『在區域計畫法時代，假設有農地想改做工廠，申請用地變更時，只要主管機關同意就可以變更，但進入國土計畫後，需要等到直轄市、縣市國土計畫依法每五年通盤檢討一次，或鄉村地區整體規劃調整。』

國土計畫法即將上路，各地方政府不斷有不同聲音。圖為因應國土法的「農一」、「農二」劃設，苗栗縣政府展開盤點調整。（資料照）國土計畫法即將上路，各地方政府不斷有不同聲音。圖為因應國土法的「農一」、「農二」劃設，苗栗縣政府展開盤點調整。（資料照）

亦即關鍵點在反對「限制」。畢竟有了限制就框住原本合法變更的途徑，增加變更的困難度。不過儘管區域計畫法時代變更途徑已在，也相對寬鬆，農地違法工廠與農地違建等狀況仍嚴重，政府公權力也如鴕鳥心態般視而不見。常見的做法是違法開發先行，矣量多可能延燒問題後，輿論開始討論之際，就想方設法開方便之門予以合法化輔導。

農地真實的價值在天災防範、生態棲地與地景維繫

「限制」即帶保護區的概念，農地之最大價值其實不是糧食（台灣糧食仰賴進口已多年，二○二三年底統計數據顯示台灣糧食自給率僅有卅．七％）。農地真實的價值在天災防範（氣候變遷下之調節，也可視為海綿城市的緩衝腹地）、生態棲地與地景維繫功能。

那麼真實問題是？反對聲浪歸根究柢還是在財富分配上。

國際已開發國家多期待並透過道德束縛，要求巴西保護地球之肺～亞馬遜森林；但是巴西人民是否需要為地球永續保護亞馬遜雨林，而過著窮困生活？目前的作法可能是已開發國家透過補貼方式（比分碳稅）挹注巴西，建議其減緩開發之進程。

只是，人生而平等抑或不平等，仍是難解之題。台灣史告訴我們，那個年代台灣曾為康熙以為「得之無所加，不得無所損」；日本政府治台初始，也因開墾建設費用龐大，而有去台論之興起。

土地，可能是財富，也可能是負債。端看制度與思維。

同樣的，限制開發也可能是負債也可能是財富。制度面如何協調，外部成本如何內部化，其實才能直指問題核心。資源最大的問題往往是患不均，制度設計上或然導入浮動分區（floating zoning），全盤思考開發成本與獲利之間的均衡，才是解方。

（作者為都市計畫技師）

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