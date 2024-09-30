自由開講》空口說白話？中共經濟政策引發信任危機

◎張亞柔
中國人民銀行（中國央行）八月召開2024年下半年工作會議，指出下半年重點工作為實施穩健的貨幣政策，加大金融對實體經濟的支持力度，並把著力點轉向惠民生、促消費。會議總結上半年五項工作成果，並部署了下半年的五大重點工作，包括實施穩健的貨幣政策、統籌規劃和政策落地、持續防範化解金融風險、深化金融改革開放、提升金融服務和管理水平。會議強調，中國人民銀行系統將加大宏觀調控力度，加強逆周期調節，以增強經濟持續回升的態勢。央行表示，將綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，並推動社會綜合融資成本穩中有降。此外，會議提出要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，防範匯率超調風險。
中國人民銀行。（資料照）
為了解決重點領域金融風險，央行將重點化解融資平台債務風險，防範化解房地產金融風險，並落實3000億元人民幣保障性住房再貸款政策，促進租購並舉的住房制度建立。此外，會議強調要以政治建設為統領，深化全面從嚴治黨，堅定不移正風肅紀反腐。然而，中共面臨的經濟問題依然嚴峻，許多中國民眾對政府的經濟政策和措施感到不滿，認為中央提出的解決方案並未真正解決民眾面臨的實際問題。房地產市場的風險、融資平台的債務問題以及人民幣匯率波動，都讓民眾感到擔憂和壓力。特別是房地產金融風險，許多人擔心房價下跌帶來的負面影響，且保障性住房政策的推行效果也未見顯著。
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針對上述問題，民眾認為中共當局應重視經濟問題，提出確實可行的解決方案，而非僅靠宏觀調控和貨幣政策工具，如此無法徹底解決經濟結構性問題，應該進一步深化改革，增加透明度和市場化程度。同時，也有民眾表達對政府政策的不滿，認為政府應該更加關注基層民眾的需求，提供更多實質性的支持和幫助。
中國經濟面臨諸多挑戰，雖然中共已提出一系列解決方案，但效果並不明顯。政府需要聆聽民眾的聲音，進一步加強政策執行力度，並加大對實體經濟和民生的支持。唯有如此，才能真正解決經濟問題，而非僅限於「空口說白話」。只喊口號無法改善經濟危機，只會使人民對政府失去信任。
（作者為自由業）
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