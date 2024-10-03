自由開講》對未來美國領導人的擔憂

◎劉依俐

美國政壇年輕激進派的崛起，特別是在民主黨內，引發了對未來領導人和政策方向的廣泛擔憂。這些激進政策不僅改變了傳統民主黨支持州如加州和明尼蘇達州的局勢，也在全國範圍內影響選民態度。

賀錦麗作為現任副總統，一直被視為自由派代表。她在參議員時期的政策立場激進，特別是在刑事司法改革、移民政策等方面。然而，儘管她在2020年成為拜登的副手，但未經黨內初選考驗，加上個人受歡迎度有限，她在未來選舉中可能面臨挑戰。作為激進左派的代表，賀錦麗的政策和風格在廣泛選民中可能引發爭議。

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明尼蘇達州的政治變化反映了民主黨內部的左傾趨勢。該州曾是自由派政治的搖籃，培養了如赫伯特·韓福瑞和沃爾特·孟岱爾等全國性政治人物。然而，近年來，該州選舉了如伊爾汗·奧馬爾等激進左派議員，並推行寬鬆的刑事司法和大麻合法化政策，導致犯罪率上升，這為共和黨提供了在當地挑戰民主黨的契機。

加州作為美國激進左派政策的代表，面臨與明尼蘇達州相似的問題。加州的高犯罪率、經濟問題和政策錯誤使該州面臨人口外流的危機。賀錦麗曾擔任加州檢察長，她推行的刑事政策被認為助長了犯罪率上升，成為共和黨攻擊的主要目標。這讓全國選民對激進左派政策的有效性產生懷疑，削弱了民主黨的全國支持基礎。

賀錦麗曾擔任加州檢察長，她推行的刑事政策被認為助長了犯罪率上升，成為共和黨攻擊的主要目標。（法新社）

面對民主黨推行的激進政策，共和黨看到了重新獲得選民支持的契機。2024年大選中，共和黨將針對民主黨的政策失誤，尤其是在犯罪和經濟困境方面，作為攻擊重點。賀錦麗和她的盟友，如明尼蘇達州長華茲，將成為共和黨的主要攻擊對象，這使得民主黨內部的分裂更加明顯。

儘管民主黨在傳統支持的州仍有優勢，激進政策推動的結果可能會進一步削弱該黨的全國支持。共和黨將利用這些政策失誤，特別是在犯罪和經濟議題上的短板，試圖贏回搖擺州和更多選民的支持。

（作者從事法律業）



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