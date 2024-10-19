自由開講》美國祭大招！通過「阻止中共法」制裁中國侵犯人權與破壞國際法！

◎兔兔

美國眾議院於9月25日通過「制裁中國共產黨暴政及壓迫人士法案（阻止中共法）」（STOP CCP Act），旨在遏止中國政府在香港和新疆侵犯人權及打壓台灣的行為。該法案強調，自2020年香港國安法實施以來，中國政府對這些地區的壓迫行為對國際法和人權造成嚴重損害，美國有責任為長期遭受中國壓迫的地區提供保護。

美國眾議院於9月25日通過「制裁中國共產黨暴政及壓迫人士法案」（STOP CCP Act），旨在遏止中國政府在香港和新疆侵犯人權及打壓台灣的行為。（報社合成／路透社、freepik.com）

法案的主要內容包括針對中共中央委員會成員及其成年家屬進行資產凍結，禁止他們在美國的資產交易，對其實施經濟制裁；對相關官員實施簽證禁令，取消他們的美國簽證或入境資格；法案還設立條件性解除制裁的機制，若中國政府停止對香港自治的侵害，結束對維吾爾族的壓迫行為，以及停止對台灣的軍事威脅，則可以依照程序解除制裁。此法案彰顯美國對受壓迫地區的支持，藉由採取具體行動，制止中國在國際間打壓他國並保護人權。

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美國通過此法案的主要目的是，保護長期受到中國政府壓迫的香港、新疆和台灣地區，強調美國在全球人權問題上的立場與責任，並希望透過經濟制裁和外交手段，促使中國政府遵循國際法和人權標準。

國際社會普遍支持此法案，認為中共應為其在香港、新疆侵犯人權的行為和打壓台灣的國際地位承擔責任，制裁僅是對中共的必要懲罰，有助於遏止中共的囂張行徑。

台灣民眾認為，美國的制裁行動能加強對台灣的安全保障，對抗來自中國的威脅。台灣社會對中共的行為持批評態度，希望國際社會能持續關注台灣及香港等地的民主與人權問題，認為國際支持對維護台灣的安全及人權受迫害的國家至關重要。

美國眾議院通過的「制裁中國共產黨暴政及壓迫人士法案」彰顯美國對中國政府欺壓行為的關注，並表現美國保護人權的國際責任。該法案不僅透過經濟制裁和簽證禁令向中國政府施壓，同時，也設立條件性解除制裁的機制，試圖促使中國遵守國際法與人權準則。這項法案的實施將對國際人權和地緣政治產生深遠影響，未來需密切關注中、美關係的發展。

（作者為自由業）



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