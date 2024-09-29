自由開講》賀川在中國及台灣政策上的可能異同

◎徐錚

美國的中國政策自歐巴馬的第二任期以來有了根本的改變，歷經川普和拜登兩任政府其方向愈趨明確和穩定。根本原因是美國政學軍事外交經濟等各界的建制精英，在這段期間已經形成了對美中關係的跨黨派的共識。

賀錦麗和川普不論誰當選總統，中國政策方向應持續。但台灣政策就可能有較多的變數。（法新社檔案照）





賀錦麗和川普不論誰當選總統，都可望繼續這個方向。但台灣政策就可能有較多的變數。

請繼續往下閱讀...

美國以往認為透過癀大對中國的自由貿易，可以改變中共，促進中國融入既有的國際秩序。但與中國自改革開放以來的交往經驗卻證明，中共只是在韜光飬晦利用美國來和平崌起，並沒有改變對內對外敵視自由民主和西方為生存威脅的根本態度。習近平主政以來，更進一步要把中共的價值觀世界觀和體制向外擴展，追求東升西降直接改變當前的世界秩序。

美國體認中國已成最大威脅 體制和價值觀的對決

因此，美國體認到中國已然成為最大的威脅，超過了普通的修昔底德陷阱，而成為體制和價值觀的對決。單純的新強國威脅老強國可以透過自由貿易和共同價值化解，有如二十世紀初期的美國與英國；但價值和體制的衡突就只能正面應對。

是以美國改採全面競爭抗衡。在鬥而不破的原則下，廣結與國包括北約日韓印太四方英澳紐等等共同對中競爭，構成自己的供應鏈，控管對中的貿易外交和軍事關係。進則力求嬴得競爭達成東降西升；退則至少分庭抗禮各行其是。這個大戰略是超黨派的。

變數在於，若川普當選，他的「美國優先」政策卻可能傷害到廣結與國這個必要條件。四年前川普的關稅貿易戰是不分敵我的：他不但打中國，也一様打歐盟和日本。他的茅頭也可能指向他口中吃掉美國半導體工業的台灣。

因此，拜登所戳力打造的同盟合作，是否會出現變化，令人難料。賀錦麗則沒有這個問題。她到目前為止所有的談話都顯示她在這方面和拜登的政策完全一致。

美國台灣政策向來淸楚 兩黨護台態度一致

美國的台灣政策本來一向都很淸楚。台灣關係法和六項保證都明定美國維護台海和平，支持台灣生存和自衞，軍售不知會中國。兩黨都堅定表示了保護台灣的一致態度。這些都是原則沒有妥協餘地。唯一在會不會軍事協防上就只做（包括1996年柯林頓總統派出兩個航母戰鬥群嚇阻了台海衝突）而不明說（拜登例外；四次說「會」），因為既怕台灣有恃無恐，更怕台灣一切倚賴美國。

但川普近年卻屢次在正式場合說，如果中國武統，他要去喬negotiate。亦即協防與否是件要和中國去喬的事。喬什麼？

變數在於川普的不可測性 台灣尤須警惕

台灣需要警惕川普的不可測性。他一貫的言行作為和過去主政的表現，都說明他就是個生意人。他崇尚強人，可以違背建制精芵，不遵守規則；能預測的就是他的不可測。他可以去會見金正恩去交易、要去和普亭交易烏克蘭、和塔拉班交易了阿富汗撽軍、對中國違反對香港的中英協議軟處理；誰知道如果他所欣賞的習近平要和他交易消除貿易逆差等，他可以答應些什麼？

拜登表明堅定的中心思想，捍衛自由民主世界。他不會作不符合原則的交易。不論賀錦麗的中心思想是否強如拜登，她都不可能違背建制精莢的共識去和習近平喬。她是有規可循的。

台灣掌握自己命運的唯一方法，就是加強自助以得到人助，讓台灣成為美國不可或缺的戰略伙伴；成為中國硬吃不得而必須對等和平來談判的戰略目標。只有堅強的國防意志和能力，才能嬴得敵友共同的尊蔽，保證有尊嚴的和平。

（作者為美國任色列理工學院終身榮譽教授 ）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法