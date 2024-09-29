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自由開講》賀川在中國及台灣政策上的可能異同

2024/09/29 20:30

◎徐錚

美國的中國政策自歐巴馬的第二任期以來有了根本的改變，歷經川普和拜登兩任政府其方向愈趨明確和穩定。根本原因是美國政學軍事外交經濟等各界的建制精英在這段期間已經形成了對美中關係的跨黨派的共識。

自由開講》賀川在中國及台灣政策上的可能異同賀錦麗和川普不論誰當選總統，中國政策方向應持續。但台灣政策就可能有較多的變數。（法新社檔案照）

賀錦麗和川普不論誰當選總統，都可望繼續這個方向。但台灣政策就可能有較多的變數。

美國以往認為透過癀大對中國的自由貿易，可以改變中共，促進中國融入既有的國際秩序。但與中國自改革開放以來的交往經驗卻證明，中共只是在韜光飬晦利用美國來和平崌起，並沒有改變對內對外敵視自由民主和西方為生存威脅的根本態度。習近平主政以來，更進一步要把中共的價值觀世界觀和體制向外擴展，追求東升西降直接改變當前的世界秩序。

美國體認中國已成最大威脅 體制和價值觀的對決

因此，美國體認到中國已然成為最大的威脅，超過了普通的修昔底德陷阱，而成為體制和價值觀的對決。單純的新強國威脅老強國可以透過自由貿易和共同價值化解，有如二十世紀初期的美國與英國；但價值和體制的衡突就只能正面應對。

是以美國改採全面競爭抗衡。在鬥而不破的原則下，廣結與國包括北約日韓印太四方英澳紐等等共同對中競爭，構成自己的供應鏈，控管對中的貿易外交和軍事關係。進則力求嬴得競爭達成東降西升；退則至少分庭抗禮各行其是。這個大戰略是超黨派的。

變數在於，若川普當選，他的「美國優先」政策卻可能傷害到廣結與國這個必要條件。四年前川普的關稅貿易戰是不分敵我的：他不但打中國，也一様打歐盟和日本。他的茅頭也可能指向他口中吃掉美國半導體工業的台灣。

因此，拜登所戳力打造的同盟合作，是否會出現變化，令人難料。賀錦麗則沒有這個問題。她到目前為止所有的談話都顯示她在這方面和拜登的政策完全一致。

美國台灣政策向來淸楚 兩黨護台態度一致

美國的台灣政策本來一向都很淸楚。台灣關係法和六項保證都明定美國維護台海和平，支持台灣生存和自衞，軍售不知會中國。兩黨都堅定表示了保護台灣的一致態度。這些都是原則沒有妥協餘地。唯一在會不會軍事協防上就只做（包括1996年柯林頓總統派出兩個航母戰鬥群嚇阻了台海衝突）而不明說（拜登例外；四次說「會」），因為既怕台灣有恃無恐，更怕台灣一切倚賴美國。

但川普近年卻屢次在正式場合說，如果中國武統，他要去喬negotiate。亦即協防與否是件要和中國去喬的事。喬什麼？

變數在於川普的不可測性  台灣尤須警惕

台灣需要警惕川普的不可測性。他一貫的言行作為和過去主政的表現，都說明他就是個生意人。他崇尚強人，可以違背建制精芵，不遵守規則；能預測的就是他的不可測。他可以去會見金正恩去交易、要去和普亭交易烏克蘭、和塔拉班交易了阿富汗撽軍、對中國違反對香港的中英協議軟處理；誰知道如果他所欣賞的習近平要和他交易消除貿易逆差等，他可以答應些什麼？

拜登表明堅定的中心思想，捍衛自由民主世界。他不會作不符合原則的交易。不論賀錦麗的中心思想是否強如拜登，她都不可能違背建制精莢的共識去和習近平喬。她是有規可循的。

台灣掌握自己命運的唯一方法，就是加強自助以得到人助，讓台灣成為美國不可或缺的戰略伙伴；成為中國硬吃不得而必須對等和平來談判的戰略目標。只有堅強的國防意志和能力，才能嬴得敵友共同的尊蔽，保證有尊嚴的和平。

（作者為美國任色列理工學院終身榮譽教授 ）


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