自由開講》卓揆答詢死刑有條件合憲 中肯且符兩公約施行法

◎葉昱呈

國民黨立委羅智強日前在立法院質詢行政院長卓榮泰，是否認為大法官解釋死刑有條件合憲是實質廢死，卓揆表示「在滿足所列的那幾種狀況、條件底下，是應該有執行（死刑）的空間」。對於上述答詢內容，筆者認為相當中肯且符合立法院通過之兩公約施行法規定。

行政院長卓榮泰日前在立法院進行施政報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

依據《公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法》（簡稱兩公約施行法）第二條及第三條規定，兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法律之效力，且適用兩公約規定，應參照其立法意旨及兩公約人權事務委員會之解釋。

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其次，人權事務委員會針對公民與政治權利國際公約第六條生命權之規定通過第三十六號一般性意見揭示，在所有涉及適用死刑的案件中，法院量刑必須考慮犯罪行為人之「犯行特定減輕因素」。

因此，法院判斷是否量處死刑時，仍應審酌與犯罪行為事實相關之犯罪動機、犯罪手段、所受刺激、所生危險或損害，及行為人品行、智識程度、犯後態度、有否精神障礙或心智缺陷等因素，以審查犯行是否構成「最嚴重之犯罪」？可否減輕罪責而保留其生存權？

綜上所述，大法官解釋死刑有條件合憲，是明確指出量處死刑或執行死刑時，應更加嚴肅及謹慎面對，而此一解釋不僅符合兩公約施行法規定，亦是近年來最高法院所採用之法律見解。

（作者為公務員）

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