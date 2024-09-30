黑熊學院》「台灣人會為自己而戰嗎？」

每週都有來自美國、日本、德國、法國、英國、加拿大等各國知名媒體、重要智庫學者、國會議員及政府幕僚。 ​他們不約而同都會問：「台灣人會為自己而戰嗎？」 ​「假如台海發生戰爭，台灣會投降還是堅守到底？」

◎黑熊學院



回顧學院成立這三年，我們接待超過 100 梯次的國際拜訪。



每週都有來自美國、日本、德國、法國、英國、加拿大等各國知名媒體、重要智庫學者、國會議員及政府幕僚。



他們不約而同都會問：「台灣人會為自己而戰嗎？」



「假如台海發生戰爭，台灣會投降還是堅守到底？」



照片來源：中央社記者裴禛，攝於「藍鵲行動」（取自貼文）

這問題並非閒聊，相反地非常嚴肅，這就是國際在意的關鍵，他們希望得到明確的答案。



因為各國擔心，台灣社會搖擺不定的政治意向，會不會哪天決定向中國靠攏，背棄盟友把各國支援的軍備和技術外洩給中國？



會不會到開戰時，國際都還來不及支援台灣，台灣就已投降？



又或者台灣是不是打算什麼也不做，等著盟友來救？



●台灣展現的防衛意志，將決定結局



美軍在阿富汗投入數千億美金，長達 20 年的時間，最終仍然選擇撤離，阿富汗在美軍撤出後淪陷。



美國決定撤離時拜登表示：「我們提供阿富汗一切決定自己前途的機會，但我們無法給予他們為前途奮戰的意志力。」



當阿富汗人自己都沒有想要成為民主自由的國家，那麼再多的軍援、再多的支持，都像朝沙漠灌水一樣，徒勞無功。



相反地，烏克蘭在遭到俄羅斯侵略時，不但沒有投降，反而強烈地展現抵抗意志。



從政府到民間、從名人到百姓，所有人用盡一切方法拯救自己的國家，以行動和生命告訴世界：「烏克蘭會為自己奮戰，請世界各國支援我們！」



所以開頭的問題，答案只有一個：



「台灣不會投降，台灣會堅定地與自由世界站在一起。」



因為不屈服，朋友才會來。如果自己都不願挺身奮戰，沒有人有責任來幫助台灣。





可是如此簡單的道理，問到不同人時，就很可能會有不同答案。



當徐巧芯在美台國防工業會議上，以立委身份說出「中國人不打中國人」，國際將會如何解讀？



一旦問到的每個人都這樣講，類似的回答愈來越多，國際就會判斷「台灣想跟中國在一起」、「台灣覺得自己就是中國」。



我們當然無法阻止投降派的發言，所以學院只能全年無休的把握每次接觸國際的機會，持續傳達出 #台灣的聲音、#台灣的意志。



●因為我們不出聲，台灣將被投降派代言。



「台灣人會為自己而戰嗎？」



中國人不會，但台灣人會。



#Stand_up_as_Taiwan

#向世界展現台灣的決心



本文經授權轉載自黑熊學院臉書「台灣人會為自己而戰嗎？」

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