晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

黑熊學院》「台灣人會為自己而戰嗎？」

每週都有來自美國、日本、德國、法國、英國、加拿大等各國知名媒體、重要智庫學者、國會議員及政府幕僚。 ​他們不約而同都會問：「台灣人會為自己而戰嗎？」 ​「假如台海發生戰爭，台灣會投降還是堅守到底？」
黑熊學院

黑熊學院

2024/09/30 20:30

◎黑熊學院

回顧學院成立這三年，我們接待超過 100 梯次的國際拜訪。

每週都有來自美國、日本、德國、法國、英國、加拿大等各國知名媒體、重要智庫學者、國會議員及政府幕僚。

他們不約而同都會問：「台灣人會為自己而戰嗎？」

「假如台海發生戰爭，台灣會投降還是堅守到底？」

照片來源：中央社記者裴禛，攝於「藍鵲行動」（取自貼文）照片來源：中央社記者裴禛，攝於「藍鵲行動」（取自貼文）

這問題並非閒聊，相反地非常嚴肅，這就是國際在意的關鍵，他們希望得到明確的答案。

因為各國擔心，台灣社會搖擺不定的政治意向，會不會哪天決定向中國靠攏，背棄盟友把各國支援的軍備和技術外洩給中國？

會不會到開戰時，國際都還來不及支援台灣，台灣就已投降？

又或者台灣是不是打算什麼也不做，等著盟友來救？

●台灣展現的防衛意志，將決定結局

美軍在阿富汗投入數千億美金，長達 20 年的時間，最終仍然選擇撤離，阿富汗在美軍撤出後淪陷。

美國決定撤離時拜登表示：「我們提供阿富汗一切決定自己前途的機會，但我們無法給予他們為前途奮戰的意志力。」

當阿富汗人自己都沒有想要成為民主自由的國家，那麼再多的軍援、再多的支持，都像朝沙漠灌水一樣，徒勞無功。

相反地，烏克蘭在遭到俄羅斯侵略時，不但沒有投降，反而強烈地展現抵抗意志。

從政府到民間、從名人到百姓，所有人用盡一切方法拯救自己的國家，以行動和生命告訴世界：「烏克蘭會為自己奮戰，請世界各國支援我們！」

所以開頭的問題，答案只有一個：

「台灣不會投降，台灣會堅定地與自由世界站在一起。」

因為不屈服，朋友才會來。如果自己都不願挺身奮戰，沒有人有責任來幫助台灣。


可是如此簡單的道理，問到不同人時，就很可能會有不同答案。

當徐巧芯在美台國防工業會議上，以立委身份說出「中國人不打中國人」，國際將會如何解讀？

一旦問到的每個人都這樣講，類似的回答愈來越多，國際就會判斷「台灣想跟中國在一起」、「台灣覺得自己就是中國」。

我們當然無法阻止投降派的發言，所以學院只能全年無休的把握每次接觸國際的機會，持續傳達出 #台灣的聲音、#台灣的意志。

●因為我們不出聲，台灣將被投降派代言。

「台灣人會為自己而戰嗎？」

中國人不會，但台灣人會。

#Stand_up_as_Taiwan
#向世界展現台灣的決心

本文經授權轉載自黑熊學院臉書「台灣人會為自己而戰嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書