自由開講》應盡快修對接國外的「資安法」

◎李明

現在每一個人都在使用網路，掛在網路的時間比實體世界更長，然國內的詐騙、駭客早已侵犯他人隱私，盜取機密、個資，面對駭客如此猖獗下，普羅大眾多無資安的基本概念，而許多公司也藉著「資安」之名，是否與駭客聯手不得而知，但可知許多台灣人為了解決被駭的各種問題，尋求法律的各種途徑，但法務系統與資訊安全法律系統中對於「駭客」、犯法思維有歧異，在此之下受害者找不到金錢的求償與法律的公正，進而失去健康和事業。

身為世界的台灣吸引許多跨國科技公司都希望在台灣設廠，「資安」對台灣來說已經成為基礎工程，網路快速之外，實是需要一個完整保護台灣國內企業、民眾的「資安法」，此法如何與國際對接成為很重要的事，畢竟網路世界，駭客多有僥倖心態，沒有被抓到，就不代表犯法，甚至是明目張膽犯行且駭得更兇，為此台灣必須修資安法，需從跨法界（司法界、資安界）甚至「跨國界」來修訂符合不同國的資安法規格。

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身為世界的台灣吸引許多跨國科技公司都希望在台灣設廠，「資安」對台灣來說已經成為基礎工程，網路快速之外，實是需要一個完整保護台灣國內企業、民眾的「資安法」，此法如何與國際對接成為很重要的事。（freepik.com）

網路科技犯罪應被重視，就如同竊盜、佔用、侵權、偽造文書、妨害自由和傷害罪等等，這些「同等的傷害」也發生在網路世界裡，只是這些犯罪行為發生在看不見的訊息場域。且「司法單位」應重視科技犯罪，以破案為目標來執法，視角不在於誰被駭，而是這個駭客犯法的技術已存在，且隨時可透過商業交易，若被有心人士或國家所利用，將會在重要時刻癱瘓台灣的網路世界，進而影響更多。

同時應設立相關政策，教導對資安不熟悉的國民、中小企業，甚至有保護措施，在多管其下下避免台灣成為駭客的天堂，同時能維護國家的治安與經濟的發展，故在此呼籲中央政府應盡快修資安法，以對接國際的資安法律系統，保護社會穩定、民眾安全與經濟發展。

（作者為學生）

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