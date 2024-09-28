健康醫療網》經期間能喝咖啡嗎？中醫師破解常見迷思

並非所有女性在生理期都不適合喝咖啡。周大翔中醫師進一步解釋，對於健康女性而言，適量攝取咖啡並不會影響月經週期，也不會加重經前症候群！

月經失調是許多女性面臨的健康問題，尤其對有子宮肌瘤的女性而言，月經量過多往往是導致貧血的主要原因之一。睿鳴堂中醫診所主治醫師周大翔表示，月經量過大會加速子宮肌瘤的生長，貧血也可能引發心肝血虛，導致失眠，此時如果攝取過量的咖啡，失眠情況可能進一步惡化。

中醫調理長期貧血與月經過多的對策與建議

針對長期貧血且有子宮肌瘤的患者，周醫師指出，這類患者的造血機能往往不穩定。月經期間，紅血球的過度流失，導致新生成的紅血球無法及時補充。再加上生理期期間食慾不佳、挑食等問題，會影響造血原料的補充，造血功能因此減弱。喝濃茶或咖啡則會干擾造血原料的吸收，這時即使補充鐵劑也僅能暫時緩解症狀，無法徹底解決問題。中醫治療此類情況時，主要會以調理脾胃、增強子宮收縮功能為主，並建議患者減少咖啡與濃茶的攝取，並保持飲食均衡與充足休息。

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針對長期貧血且有子宮肌瘤的患者，周醫師指出，這類患者的造血機能往往不穩定。而喝濃茶或咖啡則會干擾造血原料的吸收，這時即使補充鐵劑也僅能暫時緩解症狀，無法徹底解決問題。（freepik.com）

生理期喝咖啡可以嗎？中醫師解答常見疑問

然而，並非所有女性在生理期都不適合喝咖啡。周大翔中醫師進一步解釋，對於健康女性而言，適量攝取咖啡並不會影響月經週期，也不會加重經前症候群。實際上，咖啡因並沒有明顯與經前症候群有關聯，某些情況下適量咖啡甚至有助於緩解生理期頭痛。

經前症候群與咖啡因攝取 怎樣的量才算適當？

一般建議，女性每日攝取咖啡因量以不超過300毫克為佳，相當於250cc的一杯咖啡，過量飲用咖啡可能引發交感神經亢奮，導致情緒緊張，影響月經的排出，尤其是喜愛辛辣、熱燥、油炸食物的女性，過量飲用咖啡可能加重經前症候群。而更年期婦女，由於雌激素減少，容易出現骨質流失，周醫師建議應補充鈣質，並減少咖啡因攝取，以預防骨質疏鬆，還能舒緩熱潮紅。

月經期腸胃不適者 咖啡為首要該避免飲品

此外，對於月經期伴隨腸胃不適的女性，如嘔吐、腹瀉或消化不良，應暫停攝取咖啡，避免加重胃部不適。周醫師指出，冰咖啡常常會加糖及奶精，長期飲用這類又甜又冰的咖啡，就容易形成「脾濕」體質，進一步影響消化系統功能。腸胃功能較弱的女性在月經期間更容易出現胃酸逆流、脹氣甚至胃痛的狀況。

健康女性生理期喝咖啡無礙 但特殊體質需謹慎

一般來說，健康的女性在生理期適量飲用咖啡並無大礙，但對於有子宮肌瘤或其他特殊體質的女性，應更加謹慎，避免過量攝取咖啡因。另外，正在發育中的兒童、懷孕及哺乳中的女性也應減少咖啡的攝取，以免影響健康。

周大翔中醫師提醒，咖啡與茶應盡量避免在飯後立即飲用，因為這會影響食物中鐵質的吸收，建議女性在飯後1.5至2小時後再喝咖啡或茶，以降低對鐵質吸收的影響，確保身體能夠獲取足夠的養分。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 經期間能喝咖啡嗎？中醫師破解常見迷思

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