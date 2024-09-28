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自由開講》中國崇日、仇日的兩面人生！

2024/09/28 10:30

◎愚工

2012年8月20日中國各地發生抗日活動，很多日系商品店及停在路邊的日系車子被砸。一位小粉紅參加遊行後發現自己的日產車子被砸壞，拿著國旗站在車旁哭泣的照片至今還在網路瘋傳。開著日本愛車參加愛國抗日遊行，嘴罵小日本，卻奔向日本旅遊掃貨…，這些事折射出中國人崇日仇日兩面人生的矛盾冰山一角。

理性上，中國人知道日本的科技與經濟及包括車子的產品品質均勝中國一籌，怎奈感情上，自己身懷仇恨日本的童子功中共政府以中日交戰的史實及日軍傷害中國人民的「個案」為基礎，用抗日神劇為觸媒，深化仇日教育，導致一些人民認為「砸毀日本車子合理」、官員認為「殺害日本小孩剛好而已」，甚至到日本尋花問柳還有一種「變態的愛國感」…。

理性上，中國人知道日本的科技與經濟及包括車子的產品品質均勝中國一籌，怎奈感情上，自己身懷仇恨日本的童子功。（歐新社）理性上，中國人知道日本的科技與經濟及包括車子的產品品質均勝中國一籌，怎奈感情上，自己身懷仇恨日本的童子功。（歐新社）

反觀日本，除了日本在華學童連續遭中國人無端殺害後，中國官方的冷漠回應及消極辦案、更早中國網紅到靖國神社撒野，中國護短、這幾年中國軍機軍艦不斷騷擾日本空域及海域，及中國假維護人民生命之名，粗暴禁止日本水產品進口…，這些事情都讓中國人明面暗裡亢奮。然而，這些讓中國人亢奮的事也茁壯了日本社會對中國的反感。

9月29日是日本與中國邦交正常化52周年紀念。兩年前的這個日子，英國媒體《BBC》以「忽冷忽熱」、法國媒體《RFI》以「起起伏伏，矛盾不斷」描述日中兩國關係的詭譎多變。「忽冷忽熱」「起起伏伏，矛盾不斷」正是再度凸顯中國崇日仇日雙面人生的矛盾冰山一角。

位於北京市朝陽區的中日友好醫院是1984年10月23日在大筆「日援」支持下建設的重點三甲醫院。2015年2月13日，中國假「規範簡稱」之名，將「中日友好醫院」改名為「中日醫院」，箇中原因眾說紛紜。如今中國既然不再友好，日本來個「禮尚往來」也在情理之中，雙方後續如何發展，值得吾人借鑑。

（作者為

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