自由開講》中國崇日、仇日的兩面人生！

◎愚工

2012年8月20日中國各地發生抗日活動，很多日系商品店及停在路邊的日系車子被砸。一位小粉紅參加遊行後發現自己的日產車子被砸壞，拿著國旗站在車旁哭泣的照片至今還在網路瘋傳。開著日本愛車參加愛國抗日遊行，嘴罵小日本，卻奔向日本旅遊掃貨…，這些事折射出中國人崇日仇日兩面人生的矛盾冰山一角。

理性上，中國人知道日本的科技與經濟及包括車子的產品品質均勝中國一籌，怎奈感情上，自己身懷仇恨日本的童子功。中共政府以中日交戰的史實及日軍傷害中國人民的「個案」為基礎，用抗日神劇為觸媒，深化仇日教育，導致一些人民認為「砸毀日本車子合理」、官員認為「殺害日本小孩剛好而已」，甚至到日本尋花問柳還有一種「變態的愛國感」…。

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理性上，中國人知道日本的科技與經濟及包括車子的產品品質均勝中國一籌，怎奈感情上，自己身懷仇恨日本的童子功。（歐新社）

反觀日本，除了日本在華學童連續遭中國人無端殺害後，中國官方的冷漠回應及消極辦案、更早中國網紅到靖國神社撒野，中國護短、這幾年中國軍機軍艦不斷騷擾日本空域及海域，及中國假維護人民生命之名，粗暴禁止日本水產品進口…，這些事情都讓中國人明面暗裡亢奮。然而，這些讓中國人亢奮的事也茁壯了日本社會對中國的反感。

9月29日是日本與中國邦交正常化52周年紀念。兩年前的這個日子，英國媒體《BBC》以「忽冷忽熱」、法國媒體《RFI》以「起起伏伏，矛盾不斷」描述日中兩國關係的詭譎多變。「忽冷忽熱」「起起伏伏，矛盾不斷」正是再度凸顯中國崇日仇日雙面人生的矛盾冰山一角。

位於北京市朝陽區的中日友好醫院是1984年10月23日在大筆「日援」支持下建設的重點三甲醫院。2015年2月13日，中國假「規範簡稱」之名，將「中日友好醫院」改名為「中日醫院」，箇中原因眾說紛紜。如今中國既然不再友好，日本來個「禮尚往來」也在情理之中，雙方後續如何發展，值得吾人借鑑。

（作者為商）

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