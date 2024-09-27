自由開講》停權者代表黨主席出訪 這是哪門子道理？

◎蔡田

原本預定要出訪美國參加美台國防工業會議（U.S.-Taiwan Defense Industry Conference）的民眾黨主席柯文哲因被羈押禁見，無法按照原定計劃出訪，改由被停權的民眾黨立委黃珊珊代表柯出席會議，媒體人黃暐瀚批評「民眾黨亂了」，對此，民眾黨表示，黃珊珊既是黨員也是黨籍立委，並沒有任何問題，請外界不要亂做文章。

民眾黨主席柯文哲因被羈押禁見，無法按照原定計劃訪美，改由被停權的民眾黨立委黃珊珊代表柯出席會議。（資料照）

停權還能過問黨務 代表出席出訪 是停心酸得嗎？

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對於民眾黨強詞奪理的狡辯，筆者十分不以為然，黃珊珊既是黨員，也是黨籍立委，固然沒有錯，但問題是她被停權，換言之，無權參與黨務，一個不能過問黨務的黨員，竟然可以代表黨主席出國訪問，並參與重要的會議，試問：這樣的停權是停心酸的嗎？這樣子的停權又有何意義呢？

這是民眾黨的內部問題，外人原本無權過問，但民眾黨再怎麼樣也是國內第二大在野黨，算是公開的公眾機構，當然要接受公評，俗話說：「國有國法，家有家規」，同樣的道理，黨也要有黨的制度和規定，既然被處以「停止黨權」，連參與黨內事務都被禁止，當然就無權代表黨主席出席會議，民眾黨不但「橫柴拏入灶」，還以黃仍是「黨員」身分強辯，如果這不是強詞奪理，什麼才算是強詞奪理呢？

更精準的說，黃現在既不是「黨員」，也非「黨籍立委」，而是「被停權的黨員」和「被停權的黨籍立委」，由一位被停權的立委代表黨主席，不但外人看不懂其中邏輯，連黨內都有不同意見，所有的紛爭都是自找的，民眾黨何苦來哉？

由一位被停權的黨員代表黨主席出席會議，還暴露民眾黨一個嚴重的問題，那就是：難得民眾黨內沒有其他堪用的人才了嗎？

為什麼非要由一位剛被停權的人代表出席不可？在我看來，由黃國昌、周榆修、蔡壁如、其他地方主委或立委出席，都勝過黃珊珊，不是嗎？民眾黨因此還要被迫說明，未來遭停權者那些可做？那些不能做？整個民眾黨不但捉襟見肘，而且還真的是亂了套了！

黨員被停權，就像民眾被褫奪公權一般，當然就不能再參與投票，如今民眾黨表面對黃珊珊處以「停權」，而實質上卻又賦以「代表黨主席」更高的權利，這樣的停權既沒有任何邏輯和道理可言，也難以服眾，不過是掩人耳目的伎倆罷了？

（作者為國小退休教師）

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