晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

一個律師的筆記本》《二戰》的初步讀後感想

一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2024/09/29 17:00

◎陳怡凱

記錄一下Richard Overy這部《二戰》的初步讀後感想：

記錄一下Richard Overy這部《二戰》的初步讀後感想 （取自貼文）記錄一下Richard Overy這部《二戰》的初步讀後感想 （取自貼文）

1. 翻譯相當流暢，譯者想必花了可觀的心血。

2. 論述範圍並不以狹義的「二次大戰」為限。其敘事始於九一八事變，一路講到1945年後相繼爆發的多場衝突（包含中國的國共戰爭）。這反映了一個意識：二戰並沒有真的隨著1945年而結束。

3. 本書不是單純的「軍事史」，同時很重視戰爭對社會的影響。這一點，就跟一些以描述軍事行動為主的著作頗有不同（比如李德哈特的二戰史）。

4. 對張伯倫給予相當高的評價，將二戰稱為「一場由張伯倫負責準備，而邱吉爾被迫進行的戰爭」（上冊頁188）。

5. 作者似乎不是很認同邱吉爾，在許多地方認為邱吉爾有決策失當。關於這部分，蓋棺容易論定難，或可與Andrew Roberts的《邱吉爾：與命運同行》相互參看（臺灣譯本為聯經出版）。

6. 作者不認為蘇聯的勝利只是單靠堆屍流人海戰術，花了不少篇幅來探討蘇聯戰略戰術的精進。

7. 不只注重正規軍之間的戰鬥，也重視遊擊戰、抵抗運動等武裝衝突。

8. 各個陣營在這場戰爭中的黑暗面都有描述到，人人有份，絕不落空。

9. 作者認為這場戰爭的重大影響是所謂「領土型帝國」的終結，也不認為蘇聯建立了新的帝國（參下冊頁283）。這個觀點是否允當，許多讀者想必會有不同的判斷。

10. 作者無疑學識淵博，但知識基礎似乎仍然側重於歐洲，東亞部分高度依賴二手文獻。這是無可避免的事，學者不可能通曉一切，處處檢視原始資料勢所難能，但本書關於東亞的一些部分似乎仍有討論空間，舉例而言：

（1）據本書描述，蔣介石自稱西安事變被拘禁時「曾看到異象」，讓他相信對抗日本「是他的天命所在」（上冊頁83），此語近乎神怪，出處待考。
（2）本書似乎過分低估蘇聯對於中共的援助，將國共戰爭稱為「完全成為中國人自己的戰爭，無論美國或蘇聯都作壁上觀。」（下冊頁271）。

11. 不論是否同意本書的論點，它都會是二戰史一座無可忽視的高峰。

12. 臺灣譯本裝幀很用心，書盒版質感尤佳。

註：本書臺灣譯本為衛城出版，黃煜文譯，揭仲審訂。


（作者為律師）

本文經授權轉載自一個律師的筆記本20240926臉書：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書