一個律師的筆記本》《二戰》的初步讀後感想

◎陳怡凱

記錄一下Richard Overy這部《二戰》的初步讀後感想：

記錄一下Richard Overy這部《二戰》的初步讀後感想 （取自貼文）

1. 翻譯相當流暢，譯者想必花了可觀的心血。

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2. 論述範圍並不以狹義的「二次大戰」為限。其敘事始於九一八事變，一路講到1945年後相繼爆發的多場衝突（包含中國的國共戰爭）。這反映了一個意識：二戰並沒有真的隨著1945年而結束。

3. 本書不是單純的「軍事史」，同時很重視戰爭對社會的影響。這一點，就跟一些以描述軍事行動為主的著作頗有不同（比如李德哈特的二戰史）。

4. 對張伯倫給予相當高的評價，將二戰稱為「一場由張伯倫負責準備，而邱吉爾被迫進行的戰爭」（上冊頁188）。

5. 作者似乎不是很認同邱吉爾，在許多地方認為邱吉爾有決策失當。關於這部分，蓋棺容易論定難，或可與Andrew Roberts的《邱吉爾：與命運同行》相互參看（臺灣譯本為聯經出版）。

6. 作者不認為蘇聯的勝利只是單靠堆屍流人海戰術，花了不少篇幅來探討蘇聯戰略戰術的精進。

7. 不只注重正規軍之間的戰鬥，也重視遊擊戰、抵抗運動等武裝衝突。

8. 各個陣營在這場戰爭中的黑暗面都有描述到，人人有份，絕不落空。

9. 作者認為這場戰爭的重大影響是所謂「領土型帝國」的終結，也不認為蘇聯建立了新的帝國（參下冊頁283）。這個觀點是否允當，許多讀者想必會有不同的判斷。

10. 作者無疑學識淵博，但知識基礎似乎仍然側重於歐洲，東亞部分高度依賴二手文獻。這是無可避免的事，學者不可能通曉一切，處處檢視原始資料勢所難能，但本書關於東亞的一些部分似乎仍有討論空間，舉例而言：

（1）據本書描述，蔣介石自稱西安事變被拘禁時「曾看到異象」，讓他相信對抗日本「是他的天命所在」（上冊頁83），此語近乎神怪，出處待考。

（2）本書似乎過分低估蘇聯對於中共的援助，將國共戰爭稱為「完全成為中國人自己的戰爭，無論美國或蘇聯都作壁上觀。」（下冊頁271）。

11. 不論是否同意本書的論點，它都會是二戰史一座無可忽視的高峰。

12. 臺灣譯本裝幀很用心，書盒版質感尤佳。

註：本書臺灣譯本為衛城出版，黃煜文譯，揭仲審訂。



（作者為律師）

本文經授權轉載自一個律師的筆記本20240926臉書：

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