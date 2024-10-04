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自由開講》台灣網紅赴新疆拍片的真相：是美好信仰還是人民幣香？

2024/10/04 11:00

◎張怡穎

近期中國廣邀台灣網紅前往新疆拍攝，製造出一波「新疆美好」的敘事，試圖將一個飽受國際社會批評的地區包裝成旅遊天堂。這樣的操作看似無害，甚至令人向往，但當我們剝開這層表面光鮮的外衣，背後的陰暗面卻不容忽視。

這些影片並不僅僅是推廣旅遊，還有一層更深的政治意圖。新疆，一個在全球人權報告中屢次被提及的地區，早已因其惡名昭彰的勞改營和壓迫少數民族政策受到國際譴責。

中國希望通過這些網紅的影片，改變國際社會對新疆的負面印象，以達到「洗白」的效果。圖為在新疆巡邏的中國警察。（法新社檔案照）中國希望通過這些網紅的影片，改變國際社會對新疆的負面印象，以達到「洗白」的效果。圖為在新疆巡邏的中國警察。（法新社檔案照）

改變國際形象 「洗白」中共控管新疆的負評

中國希望通過這些網紅的影片，改變國際社會對新疆的負面印象，以達到「洗白」的效果。

根據消息透露，中國政府大力推動的這一波「新疆美好敘事」，正是認知作戰的一部分。他們不僅邀請網紅，還吸引台商到新疆考察，企圖將商業和政治緊密結合，透過「經濟誘因」來轉移焦點，掩蓋新疆棉花產業背後的人權問題。這樣的行為不禁令人警覺：到底這些影片，真的是單純的商業合作，還是更為隱晦的政治宣傳工具？

資金來源不明下 拍攝政治目的影片 恐觸法

根據陸委會的說法，部分網紅可能收受了來自對岸的資金，而這些資金的來源極具爭議。如果這些網紅在沒有清楚交代資金來源的情況下，進行了具政治目的的影片製作，甚至有可能觸犯《反滲透法》。

台灣的《反滲透法》早已針對境外勢力的滲透行為做出了規範。如果網紅在不知情或有意識的情況下，接受了對岸的經費進行宣傳，進而干擾台灣的社會秩序，甚至影響選舉結果，這樣的行為將面臨嚴重的法律懲罰。

更值得注意的是，這些網紅拍攝的影片是否會傳遞不實訊息，進一步誤導觀眾？一旦這樣的影片大規模傳播，它將不僅僅是影響旅遊選擇，而是潛移默化地改變人們對新疆、對中國的看法，最終對台灣的民主社會造成深遠影響。

立委沈伯洋過去就曾提議，針對來自境外的資金來源，應該進行公開化和透明化的要求。（資料照）立委沈伯洋過去就曾提議，針對來自境外的資金來源，應該進行公開化和透明化的要求。（資料照）

中國軟實力的宣傳攻勢 陸委會擬修訂《反滲透法》

針對這一波來自中國的宣傳攻勢，台灣政府也不敢掉以輕心。陸委會已經明確表示，將加強對這些網紅影片的監管，並考慮推動修訂《反滲透法》。立委沈伯洋過去就曾提議，針對來自境外的資金來源，應該進行公開化和透明化的要求，這樣才能確保不會有任何政治勢力暗中操控社會輿論。

事實上，這樣的透明化不僅僅是針對網紅，也是針對所有可能涉及中國資金的企業和個人。中國試圖通過經濟手段來影響台灣的社會運作，這已經不是什麼新鮮事。從低利貸款吸引台商回流，到大力推廣新疆投資機會，這些動作背後的目的很明顯：利用經濟利益換取政治影響力，逐步削弱台灣的自主性。

十月一日即將到來，我們可以預見，許多在中國發展的藝人和網紅會在社群媒體上如同洗版般，為「他們偉大的祖國」慶祝生日，這種情景既荒謬又令人不勝唏噓。這樣的行為究竟是出於自願，還是無奈的選擇？在金錢面前，這些人是否還能站直腰桿，為自己的信仰發聲？

中國對台灣的滲透行為已經不僅僅是經濟層面的問題，它正在逐漸延伸到文化和社會領域。網紅拍攝的影片、台商投資的動作，這些看似單純的行為，背後都有可能隱藏著更深的政治意圖。我們必須時刻保持警惕，避免在不知不覺中，讓這樣的影響力滲透到我們的生活中。

（作者為自營商）

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