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健康醫療網》腳痠腿麻是「筋膜炎or脊椎」出問題？醫建議「做1事」揪根本原因

若治療後疼痛不見明顯好轉反而加劇，甚至疼痛部位轉移時，建議盡快赴大醫院檢查。
健康醫療網

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2024/09/26 08:30

一名69歲男子因下肢麻痛，多年來四處接受疼痛治療，症狀卻愈發惡化，直到赴羅東博愛醫院神經外科就醫，才找出根本原因為「脊椎腰薦椎狹窄滑脫」，接受脊椎減壓固定手術，一次到位、症狀全改善。

下肢跛腳且麻痛 竟是多節腰薦椎嚴重狹窄和滑脫

羅東博愛醫院神經外科許詠鈞醫師表示，這名熱愛運動的男子，多年前開始出現走路不到500公尺，就會下肢跛腳且麻痛的症狀，後續至其他醫療機構接受神經阻斷等疼痛治療，卻發現除了下肢走路不便，膝蓋也疼痛起來，經諮詢後得知需進行脊椎手術，但費用需70至80萬元，讓他一度猶疑。

後在親友建議下，黃男至羅東博愛醫院神經外科許詠鈞醫師門診尋求第二意見，經安排核磁共振、腰部X光檢查、神經傳導檢查，發現黃男多節腰薦椎已嚴重狹窄和滑脫，尤其第四節和第五節腰椎受壓迫，椎體只剩正常高度的三分之一，神經壓迫導致症狀叢生。

一名69歲男子因下肢麻痛，多年來四處接受疼痛治療，症狀卻愈發惡化，直到赴羅東博愛醫院神經外科就醫，才找出根本原因為「脊椎腰薦椎狹窄滑脫」，接受脊椎減壓固定手術，一次到位、症狀全改善。（freepik.com）一名69歲男子因下肢麻痛，多年來四處接受疼痛治療，症狀卻愈發惡化，直到赴羅東博愛醫院神經外科就醫，才找出根本原因為「脊椎腰薦椎狹窄滑脫」，接受脊椎減壓固定手術，一次到位、症狀全改善。（freepik.com）

脊椎減壓+椎骨滑脫復位　成功治療、減少醫療花費

許詠鈞醫師建議透過健保申請手術所需的骨釘和椎間盤融合器，進行脊椎減壓及椎骨滑脫復位，再由後方骨釘固定連接上下椎骨，使其融合固定，即可完成治療，也可以大幅減少醫療花費。

神經監測技術　即時調整、精準植入正確位置

而術中許詠鈞醫師全程使用新引進的神經監測技術，同步了解手術過程中是否造成病人神經損傷，即時調整相關植入骨材的位置，確保近乎百分之百安全。術後當天，黃男多年來的下肢麻痛跛行症狀完全改善，僅腰部偶爾痠痛和傷口輕微疼痛。後續兩周回診後，黃男已能使用背架行走超過1公里，術後追蹤也顯示傷口患部恢復狀況良好。

治療後疼痛反加劇　多方就醫檢查防誤診

許詠鈞醫師提醒，人體脊椎如同船隻「龍骨」，是貫串頭腳、承受全身重量的重要部位，且環環相扣、結構精細，坊間疼痛治療方式多元，但若治療後疼痛不見明顯好轉反而加劇，甚至疼痛部位轉移時，建議盡快赴大醫院檢查，確認是否為脊椎狹窄壓迫造成，脊椎問題還是應多方就醫諮詢，才不會因誤診誤了人生。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 腳痠腿麻是「筋膜炎or脊椎」出問題？醫建議「做1事」揪根本原因

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