晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》習氏「經濟病毒」危害全球

2024/09/27 11:00

◎章天亮

在過去的幾年中，我們都看到了中國嚴重的經濟問題，房地產市場崩潰，地方債暴雷，失業增加，降薪裁員，中國人幾乎都對經濟前景一片看衰，大家捂緊荷包不敢消費。

許多經濟學家給中共開的藥方都是要加強社會保障體系的建設，建立全民醫保，讓大家老有所養，這樣才能讓大家對未來有安全感，於是才能刺激消費。 刺激了消費才能刺激生產，刺激生產才能刺激就業，讓經濟重新回到良性循環。

但習近平郤一直認為政府不能發福利養懶漢，表面上說是希望中國人保持艱苦奮鬥的優良作風，但這背後可能是一場大陰謀。

習近平郤一直認為政府不能發福利養懶漢，表面上說是希望中國人保持艱苦奮鬥的優良作風，但這背後可能是一場大陰謀。（路透社）習近平郤一直認為政府不能發福利養懶漢，表面上說是希望中國人保持艱苦奮鬥的優良作風，但這背後可能是一場大陰謀。（路透社）

簡單地說，當大家對未來沒有安全感，資源又有限的情況下，內部競爭會加劇。勞動力惡性競爭會降低生產成本，由此可以生產出更多的廉價商品。這些廉價商品又可以向世界傾銷。 換句話說，這種以低福利營造出低人力成本的做法，正如一場病毒，以全球產業鏈為媒介，最後感染全世界，打垮其它國家的製造業，讓其它國家陷入失業、動蕩和衰退。這或許正是中共的如意算盤。

義大利學者： 中國經濟毒害全球

這個概念是曾在國際貨幣基金、歐洲央行、芝加哥大學等單位任職的義大利經濟學家史卡察維拉尼（Fabio Scacciavillani），在接受義大利媒體「蟻報」（Le Formiche）專訪時，對中國經濟危機將對全球造成嚴重危害進行深入分析。

他警告說：中國嚴重的經濟危機將「毒害」全球，雖然「所有經濟體都可能生病失靈，但中國的案例令人毛骨悚然」。仔細讀他的觀點和論據，我認爲《中國製造2025》可能是一場大陰謀。

首先，所謂《中國製造2025》是源自2014年。由工業和信息化部發起，會同中共國家發改委、科技部、財政部、質檢總局、工程院等20多個國務院有關部門，組織50多名中國工程院院士、100多位專家起草了《中國製造2025》，並向國務院報批。現在已經過了整整十年。

該計劃和當時的民族主義宣傳「厲害了我的國」一起，激發了很多中國人心中的亢奮和自豪感。 很多中國人以為通過發展製造業，中國會很快超過美國，到2025年即可邁入製造強國行列，建立依託高科技的完整產業鏈，讓世界各國都向中國購買先進的產品。

中國製造業多屬低附加價值模式

但今天看來，雖然國際市場上販售的工業產品大部分都是中國製造，但中國大陸的製造業一直依賴外國的設備和研發能力，以本地代工和仿製為主的模式使得中國大陸的創新能力、品牌和品質一直處於世界低端，關鍵技術和關鍵材料都掌握在其它國家手中。

所以中國是製造業大國，卻并非製造業強國。最典型的例子就是2016年1月，國務院總理李克強在座談會上舉例，對中國大陸工廠竟然仍無法自行生產圓珠筆頭 （原子筆頭）表示遺憾。此舉在中國大陸網路平台上引發一定爭議，並由此造成對中國製造能力之實際水準的質疑聲浪。

《中國製造2025》計劃還在2016年川普主政後引發了中美貿易戰；而與之相關的「千人計劃」，更讓各國情報部門按名單抓科技間諜。最後中共禁止在媒體上再宣傳《中國製造2025》，但計劃仍在進行。

中共過量生產的陰謀？

《中國製造2025》的毒性不僅在於忽視國內人民的福祉，更在於對全球經濟的危害。史卡察維拉尼解釋，每個經濟體都可能生病，重點是怎樣尋求解方，加以改善。但在中國的案例中，一切都更加複雜且令人毛骨悚然，因為中國經濟問題具有某種「毒性，不只會毒害中國自身，也會毒害全世界。他表示，目前中國製造產品約佔全球30%，但中國消費量僅佔全世界GDP 13%。那些中國人未消費的商品只能傾銷至海外市場，這就是中國知名的「產能過剩」問題。

這些廉價商品如病毒一般擴散全球。在美國以販售低價商品著名的兩個跨境電商平台Shein及Temu，一雙廉價的中國皮鞋售價不到10美元，那還會有人買美國製造一百多美元的皮鞋嗎？這種病毒擴散的結果就是打垮了全球的製造業，讓各國產業的工人陷入失業中。更重要的是，當各國嚴重依賴中國的廉價商品時，就更難以跟中共脫鈎斷鏈，恰如我們在新冠疫情爆發後所看到的。

各國的產業工人傳統上就是各國的中產階級，他們的瓦解等於各國中產階級的瓦解，這會造成嚴重的社會問題。七十年代，中產階級在美國人口中的占比超過60%，現在連一半都不到。除了少部分中產變成了富豪，其他人則淪落成貧困甚至赤貧人口。當中產階級消退時，淪爲赤貧的階層或者希望通過革命實現共產，或者幡然醒悟成爲堅定的保守主義者，這是美國現在左右紛爭幾乎無法調和的原因之一。

各國的應對之道

事實上，我們知道如果病毒擴散，造成宿主喪命的話，病毒本身也會死亡。如果各國沒有了中產階級，自然各國就沒有了消費能力，那時候中共的廉價商品也無人購買了。但這並不是中共在意的。中共在意的就是你比我更爛就好了。

大家知道傳染病的防治方法有三條，控制傳染源、切斷傳播途徑，保護易感人群。對習氏經濟病毒而言，控制傳染源就是要讓中共提高民眾的福利和人權。大家不要覺得這只是資本主義國家的道德責任，其實也是創造國際上公平競爭的環境，否則低人權、低環保就會造成中共的競爭優勢。第二個切斷傳播途徑，就是友岸外包，與中共產業鏈脫鉤；第三個是保護易感人群，就是各國提高關稅。如川普在開始中美貿易戰時即表明要大加關稅，拜登政府也已陸續在做，其它國家如歐盟等也慢慢跟進中。這將是保護各國產業鏈的唯一辦法。

影音資料庫來源：乾淨世界

完整影片：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書