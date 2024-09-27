自由開講》習氏「經濟病毒」危害全球

◎章天亮

在過去的幾年中，我們都看到了中國嚴重的經濟問題，房地產市場崩潰，地方債暴雷，失業增加，降薪裁員，中國人幾乎都對經濟前景一片看衰，大家捂緊荷包不敢消費。

許多經濟學家給中共開的藥方都是要加強社會保障體系的建設，建立全民醫保，讓大家老有所養，這樣才能讓大家對未來有安全感，於是才能刺激消費。 刺激了消費才能刺激生產，刺激生產才能刺激就業，讓經濟重新回到良性循環。

請繼續往下閱讀...

但習近平郤一直認為政府不能發福利養懶漢，表面上說是希望中國人保持艱苦奮鬥的優良作風，但這背後可能是一場大陰謀。

習近平郤一直認為政府不能發福利養懶漢，表面上說是希望中國人保持艱苦奮鬥的優良作風，但這背後可能是一場大陰謀。（路透社）

簡單地說，當大家對未來沒有安全感，資源又有限的情況下，內部競爭會加劇。勞動力惡性競爭會降低生產成本，由此可以生產出更多的廉價商品。這些廉價商品又可以向世界傾銷。 換句話說，這種以低福利營造出低人力成本的做法，正如一場病毒，以全球產業鏈為媒介，最後感染全世界，打垮其它國家的製造業，讓其它國家陷入失業、動蕩和衰退。這或許正是中共的如意算盤。

義大利學者： 中國經濟毒害全球

這個概念是曾在國際貨幣基金、歐洲央行、芝加哥大學等單位任職的義大利經濟學家史卡察維拉尼（Fabio Scacciavillani），在接受義大利媒體「蟻報」（Le Formiche）專訪時，對中國經濟危機將對全球造成嚴重危害進行深入分析。

他警告說：中國嚴重的經濟危機將「毒害」全球，雖然「所有經濟體都可能生病失靈，但中國的案例令人毛骨悚然」。仔細讀他的觀點和論據，我認爲《中國製造2025》可能是一場大陰謀。

首先，所謂《中國製造2025》是源自2014年。由工業和信息化部發起，會同中共國家發改委、科技部、財政部、質檢總局、工程院等20多個國務院有關部門，組織50多名中國工程院院士、100多位專家起草了《中國製造2025》，並向國務院報批。現在已經過了整整十年。

該計劃和當時的民族主義宣傳「厲害了我的國」一起，激發了很多中國人心中的亢奮和自豪感。 很多中國人以為通過發展製造業，中國會很快超過美國，到2025年即可邁入製造強國行列，建立依託高科技的完整產業鏈，讓世界各國都向中國購買先進的產品。

中國製造業多屬低附加價值模式

但今天看來，雖然國際市場上販售的工業產品大部分都是中國製造，但中國大陸的製造業一直依賴外國的設備和研發能力，以本地代工和仿製為主的模式使得中國大陸的創新能力、品牌和品質一直處於世界低端，關鍵技術和關鍵材料都掌握在其它國家手中。

所以中國是製造業大國，卻并非製造業強國。最典型的例子就是2016年1月，國務院總理李克強在座談會上舉例，對中國大陸工廠竟然仍無法自行生產圓珠筆頭 （原子筆頭）表示遺憾。此舉在中國大陸網路平台上引發一定爭議，並由此造成對中國製造能力之實際水準的質疑聲浪。

《中國製造2025》計劃還在2016年川普主政後引發了中美貿易戰；而與之相關的「千人計劃」，更讓各國情報部門按名單抓科技間諜。最後中共禁止在媒體上再宣傳《中國製造2025》，但計劃仍在進行。

中共過量生產的陰謀？

《中國製造2025》的毒性不僅在於忽視國內人民的福祉，更在於對全球經濟的危害。史卡察維拉尼解釋，每個經濟體都可能生病，重點是怎樣尋求解方，加以改善。但在中國的案例中，一切都更加複雜且令人毛骨悚然，因為中國經濟問題具有某種「毒性」，不只會毒害中國自身，也會毒害全世界。他表示，目前中國製造產品約佔全球30%，但中國消費量僅佔全世界GDP 13%。那些中國人未消費的商品只能傾銷至海外市場，這就是中國知名的「產能過剩」問題。

這些廉價商品如病毒一般擴散全球。在美國以販售低價商品著名的兩個跨境電商平台Shein及Temu，一雙廉價的中國皮鞋售價不到10美元，那還會有人買美國製造一百多美元的皮鞋嗎？這種病毒擴散的結果就是打垮了全球的製造業，讓各國產業的工人陷入失業中。更重要的是，當各國嚴重依賴中國的廉價商品時，就更難以跟中共脫鈎斷鏈，恰如我們在新冠疫情爆發後所看到的。

各國的產業工人傳統上就是各國的中產階級，他們的瓦解等於各國中產階級的瓦解，這會造成嚴重的社會問題。七十年代，中產階級在美國人口中的占比超過60%，現在連一半都不到。除了少部分中產變成了富豪，其他人則淪落成貧困甚至赤貧人口。當中產階級消退時，淪爲赤貧的階層或者希望通過革命實現共產，或者幡然醒悟成爲堅定的保守主義者，這是美國現在左右紛爭幾乎無法調和的原因之一。

各國的應對之道

事實上，我們知道如果病毒擴散，造成宿主喪命的話，病毒本身也會死亡。如果各國沒有了中產階級，自然各國就沒有了消費能力，那時候中共的廉價商品也無人購買了。但這並不是中共在意的。中共在意的就是你比我更爛就好了。

大家知道傳染病的防治方法有三條，控制傳染源、切斷傳播途徑，保護易感人群。對習氏經濟病毒而言，控制傳染源就是要讓中共提高民眾的福利和人權。大家不要覺得這只是資本主義國家的道德責任，其實也是創造國際上公平競爭的環境，否則低人權、低環保就會造成中共的競爭優勢。第二個切斷傳播途徑，就是友岸外包，與中共產業鏈脫鉤；第三個是保護易感人群，就是各國提高關稅。如川普在開始中美貿易戰時即表明要大加關稅，拜登政府也已陸續在做，其它國家如歐盟等也慢慢跟進中。這將是保護各國產業鏈的唯一辦法。

影音資料庫來源：乾淨世界

完整影片：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法