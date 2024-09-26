黃澎孝練「孝」話》想不到臨老竟成「台獨傳道人」

奇妙的是，幾乎已半個世紀沒上教堂做禮拜的我，最近這一年多，竟然一再獲得一些本土教會的邀約，邀我去給弟兄姊妹們傳揚「台獨之道」。

◎黃澎孝

上帝與我有約！？

臨老竟成「台獨傳道人」！！

禮拜天下午，應基督教台中公義教會之約，前往演講「中華民國與中華人民共和國互不隸屬的獨立自主意義」。

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又一次受邀當一個「台獨傳道人」。（取自貼文）

這是繼上星期五台北濟南教會邀我交流《始於「反台獨」，進於「研究台獨」，終於「成為台獨」》的心路歷程之後，又一次受邀當一個「台獨傳道人」。

從台中回程，天色已漸向晚，還夾雜著陣陣細雨，車開到苗栗時，我一度糾結要不要下交流道，然後從苗栗繞道豐富、新港、後龍、竹南。再從頭份回到國道一號北返？最後，還是忍不住，開下苗栗交流道。

再度習慣性地重溫兒時那段「福音之路」。

其實，繞行的這些小鄉鎮，都是我初中畢業後，擔任竹南神召會戴佩貞教士的小助手，每個禮拜從竹南教會、到頭份斗煥坪教會、再到後龍教會，然後到苗栗市的南苗教會。

我的工作是擔任戴教士的閩、客語翻譯，兼「主日學」的小助教。這對於一個未滿15歲的我，實在是頗有洋洋自得的榮譽感。

戴佩貞教士（Taponen Helvi , 1918~1999）是芬蘭人。早年奉芬蘭自由海外宣教會（Finnish Free Foreign Misson）派遣。到中國雲南傳福音。49年中國赤化一度撤回芬蘭，若干年後才被派遣來台，成為我第一個認識的北歐人。

戴教士當時是一位很嚴肅認真，又威儀十足的中年婦女。她以竹南神召會為中心，還要兼牧上述鄉鎮的小教會。每逢週末、週日，她總開著小汽車，帶著我這個小助手，「遊牧」苗栗各地，從這一點，也可見得她對我的另眼相看。

事實上，我們家是歷史悠久的百年「教民」。是現今江西赣州市章貢區西津路35號，那幢古色古香，始建於清光緒十七年 （1891年）的哥德式大教堂《基督教堂福音堂》最早的一批信徒。

家族還出了好幾位牧師，先後分別在香港、台灣和紐西蘭傳福音。

剛好，當時的戴教士也認為：我應該是上帝「揀選」，最適於傳教的「神僕」；因為，她發現我對聖經有「過目不忘」的記憶，又有天賦的說、寫表達能力和國、台、客三聲道的多語言能力，簡直是天註定的牧者。

所以，每當她很滿意我這「小助手」表現時，她都會特別提醒我，「不要消滅聖靈的感動」！暗示我：禱告的時候「有沒有聽到主耶穌的呼喚？」⋯⋯等等，或明示或暗示地鼓勵我去投考新竹的「聖經書院」獻身聖工，服侍上帝。

然而，我從來就不是個「聽話的孩子」，再加上正值青春叛逆期，因此，戴教士越是push我，我反而離她越遠。最後索性連教會都不去了！甚至也不再向上帝禱告！因為，我害怕真會被「聖靈感召」，而去當了「洋和尚」。

歲月荏苒，一晃五六十年就過去了，戴教士也故世多年，安息在赫爾辛基她的教會墓園中。

但是，隨著年歲日增，戴教士的身影卻常常浮現在我心中。以致於，每次開車行經苗栗，都會循著她當年開車帶我走過的那些老路，憑弔著這位曾經影響我靈魂深處的芬蘭教士。並默默期待著：有生之年，一定要去芬蘭探望這位終生未婚，奉獻聖工的上帝僕人⋯⋯。

然而，奇妙的是，幾乎已半個世紀沒上教堂做禮拜的我，最近這一年多，竟然一再獲得一些本土教會的邀約，邀我去給弟兄姊妹們傳揚「台獨之道」。

我常暗忖：莫非上帝與我有約？！

最終還是「揀選」了我，要我重返祂的殿堂，大聲宣揚：上帝疼台灣，台獨天註定，形勢比人強⋯⋯。

我常鼓勵教會的弟兄姊妹們，我們要有像信仰上帝那樣的信心：相信總有一天，台灣會像聖經《出埃及記》那樣，走出「西奈曠野」的困境，終抵獨立建國的迦南美地。阿門！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書上帝與我有約！？臨老竟成「台獨傳道人」！！

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