李忠憲的思考》超越勝負：大谷翔平和舒馬克

台灣部分的媒體和知識界無論如何都要想辦法貶低自己的台灣，別人有什麼，就會說為什麼我們台灣沒有？而我們的台積電和半導體稱霸全世界，這些人就會說為什麼我們只有台積電？一堆人讀書讀到弱智成這樣也真的是世界奇蹟。

◎李忠憲

最近幾天我河道上被大谷翔平洗版，有個朋友說幸虧「大谷翔平」不是中國人，不然又有一堆台灣人會說為什麼台灣培養不出「大谷翔平」。

大谷翔平是天才英雄，不斷刷新棒球紀錄 。（美聯社）

台灣部分的媒體和知識界無論如何都要想辦法貶低自己的台灣，別人有什麼，就會說為什麼我們台灣沒有？而我們的台積電和半導體稱霸全世界，這些人就會說為什麼我們只有台積電？一堆人讀書讀到弱智成這樣也真的是世界奇蹟。

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大谷翔平是天才英雄，我覺得馬林魚的總教頭舒馬克是思想文化，他在比賽後訪談被問到既然有可能變成被破紀錄的苦主，何不乾脆直接保送大谷翔平算了？

他的回答很有意思：我認為這樣做很糟糕，無論棒球本身、因果報應或棒球之神的角度來看都一樣，你得去試著挑戰他，看能不能把他弄出局，因此基於對比賽的尊重，我們決定挑戰他，而他也擊出了全壘打，我想這就是比賽的一部分。

馬林魚的總教頭舒馬克。（美聯社）

保送打者是合情合理合法的戰術，為什麼他不採取這樣的策略？賽後的記者會他還有說：對馬林魚來說這是糟糕的一天，但對棒球而言，這是美好的一天。

我覺得他是故意的！

如果站在華人尤其中國人的角度看起來，這個傢伙可能被收買了，不然就是太天真，根本完全不稱職，身為總教頭的責任就是要知道現在的局勢是什麼？應該採取什麼樣最有利的策略來為自己的球隊贏得比賽。

他沒有！他可能潛意識要幫大谷翔平完成創造紀錄的環境。

舒馬克不是一個天才型的球員，但他以前在世界冠軍的團隊裡面，一個令人尊敬的棒球總教練，就我看來，他的這些決策已經超越勝負，勇敢放手一搏，贏了打擊大谷翔平，輸了成就對方。

超越勝負 挑戰比賽本身的價值 很具思想性

這種超越勝負挑戰比賽本身的價值，升華到一種思想的地步。我們從小到大的升學環境，往往希望能夠勝過別人，尤其一路順利的人很難了解勝負以外的意義，有很多事情是比勝負更重要，譬如勇敢接受挑戰，承認和接受無常。

挑戰本身的勇氣，和過程中的成長，比最終的結果更具意義！

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書︰超越勝負：大谷翔平和舒馬克

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