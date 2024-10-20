即食歷史》【王座上的嬰孩】身殘志不殘—麻風國王鮑德溫四世

這位麻風國王雖然只經歷過短暫而又痛苦的人生，但他那種不屈的騎士精神，比當時許多健全貴族有過之而無不及，而且更有資格。

回顧今年巴黎帕運會（Paralymic Games）開幕，參與的運動員雖然有身障，但卻展現了運動家精神，沒被身體缺陷打倒。這次要介紹的也是有身障的年幼國王—十二世紀耶路撒冷國王鮑德溫四世（Baldwin IV, King of Jerusalem）。

圖為《王者天下》電影內的耶路撒冷國王鮑德溫四世（Baldwin IV, King of Jerusalem）。（截圖自youtube《王者天下》電影畫面）

上篇提到的埃塞爾雷德二世（Aethelred II, King of England）年幼登位，在位期間幾乎都在集中對抗入侵的丹麥人。這次要介紹的鮑德溫四世同樣也是年幼登位，在位期間勞心勞力對抗外敵，不過他比埃塞爾雷德二世可不幸多了，年僅十三歲便登上耶路撒冷王國（Kingdom of Jerusalem）王位。

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先簡略說說十二世紀的耶路撒冷王國處於什麼形勢。十一世紀末，西方基督教世界展開了長達近兩百年、斷斷續續的「十字軍東征」（The Crusades）。發動戰爭的人的理由非常冠冕堂皇，目的是要解放落在異教徒穆斯林（Muslims）手中的基督教聖地耶路撒冷（Jerusalem）。在宗教非常狂熱的中古歐洲，這種理由可謂名正言順。事實上，支持東征的權貴各懷目的，有些是為轉移領地內統治矛盾而利用信仰轉移視線，有些是覬覦東方豐饒土地和資源，有些則是企圖鞏固教廷在東方的政治影響力。總之，這一系列十字軍東征軍事行動，沒有一次目的純粹，當中夾雜大量利益和權力爭奪。

最初的十字軍東征非常成功，第一次十字軍東征（The First Crusade, 1096–1099）佔領了基督教聖地耶路撒冷，並在該地連同周邊城市建立了一個由西方控制的基督教政權—耶路撒冷王國。可想而知，這個在異教徒土地上建立的政權在社會結構和外在威脅上都不穩定。於是，史上著名的三大騎士團—聖殿騎士團（The Templars），醫院騎士團（The Hospitallers）和條頓騎士團（The Teutonic Order）也在這片土地建立起來，作為軍教合一的獨立組織成為該王國的主要軍事力量。

其實十二世紀時王國在數名君主統治下發展可謂相當不錯，而守護王國的聖殿騎士團也十分強盛。可耶路撒冷王國歷代君主不知什麼原因，許多都正值壯年時病死。而當來到一一七四年時，國內大臣就頭痛了，異教徒出了個可怕的軍事天才薩拉丁（Saladin），而他們卻必須擁立年僅十三歲的鮑德溫四世繼承王位。

與上篇因政治鬥爭而被推上英格蘭王位的埃塞爾雷德二世不同，這次貴族們並不是因為要好好控制國王而選擇鮑德溫四世，事實上他們別無選擇。在東方十字軍前線，貴族們渴望的是有位英明神武的君主對抗穆斯林，但在王位繼承方面真的除了鮑德溫四世就沒有更好選擇了。而且鮑德溫四世還有個致命特點，就是他年幼時便患上了不治之症—麻風病（Leprosy），他也因為這個病而得了個綽號—麻風國王（The Leper King）。這種病會讓患者逐漸失去行動能力和生育能力，因此當鮑德溫四世登上王位時，他自己與大臣們都心裡明白，這任國王並沒有未來。

不過，也許麻風病更讓鮑德溫四世不甘心當個無作為的人。雖然年幼和帶病，但他卻盡全力向他的大臣、子民甚至外敵證明自己是個卓越統治者。後來他四肢癱瘓和雙目失明，但仍聽取大臣和攝政的意見並作出正確決策，努力維護這個風雨交加的十字軍王國。

一一八四年，鮑德溫四世成功擋著了薩拉丁軍隊的圍攻。不過，這時的他生命也走到了盡頭，次年便因病離世，享年二十四歲，死前早已指定了自己外甥鮑德溫五世（Baldwin V, King of Jerusalem）為王位繼承人。這位繼承人更年幼，繼位時只有五歲，耶路撒冷王國在鮑德溫四世死後基本上失去了最後支撐。

二○○五年的電影《天國驕雄》（Kingdom of Heaven，台譯《王者天下》）說的就是聖殿騎士團與鮑德溫四世對抗薩拉丁的故事。雖然故事情節與真實歷史有不少出入，但對鮑德溫四世的形象描寫卻非常準確。這位麻風國王雖然只經歷過短暫而又痛苦的人生，但他那種不屈的騎士精神，比當時許多健全貴族有過之而無不及，而且更有資格。

本文經授權轉載自即食歷史 【王座上的嬰孩】身殘志不殘—麻風國王鮑德溫四世

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