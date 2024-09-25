自由開講》「生吃蝸牛」不存在於台灣原住民族飲食文化！ 談台東部落疑食物中毒事件

◎張天泰

台東縣南迴線賓茂及壢坵等部落驚傳3人中毒死亡，還有多人昏迷搶救中，死傷者共通點就是吃了包了蝸牛的小米粽以及泡麵、豬肉等，引起社會熱議。衛福部近日公布食餘檢體中檢出有機磷農藥「托福松」，衛福部長邱泰源表示，經過檢驗，蝸牛跟葉子都沒有查到其他毒素，食餘有檢出有機磷農藥「托福松」，不清楚農藥來源，已經檢驗結果交由檢調單位調查釐清。知名法醫高大成根據相關資訊研判，蝸牛應該並非中毒主因，應該還有其他因素釀禍。

台東縣南迴線賓茂及壢坵等部落驚傳3人中毒死亡，還有多人昏迷搶救中，死傷者共通點就是吃了包了蝸牛的小米粽以及泡麵、豬肉等，引起社會熱議。（中央社）

此案檢調除要盡速釐清中毒原因外，長期關心台灣原住民議題的校長立委伍麗華Saidai /Resres，也直指此案件的爭議點，伍立委點出網路上充斥對於原住民族飲食文化的誤解和汙名，發生此食物中毒案件時，有網友立即提到三十九年前，台灣曾發生金蘭家族生吃蝸牛致命的新聞，部分媒體提及過去的事件，卻在網路討論中造成錯誤連結。因那既不是原住民、更是誤信養生說詞的「少數特例」。事實上，台灣原住民族長者常告誡，蝸牛一定要煮熟再吃，處理上也有繁複工序，所以網路上說「原住民習慣吃生蝸牛」是完全錯誤的扭曲說法，生吃蝸牛不存在於台灣原住民族的飲食文化。

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筆者有善緣結識同樣關心台灣原住民衛生健康教育議題三十多年，至今仍行動不懈的劉影梅教授，劉老師特別關心原住民健康議題，也透過「部落之星」大學社會責任深耕型計畫，為原住民打造「用藥健康歌」、「健康飲食歌」，以促進台灣原住民身體健康，劉老師多次提到，每一個行動都是以「文化敏感度」教育為前提，會先深入當地和原住民對話，而不是未經過實地調查，就馬上貼標籤或者自以為善意卻在對原住民文化無知的情境下，提出不適當的政策解方！

此次台東部落傳出食物中毒死亡案也是如此，再次照現了大眾對台灣原住民飲食習慣的偏見議題，及台灣社會急需有系統的強化「文化敏感度」教育！

（作者為政治工作者、教育博士）

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