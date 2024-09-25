自由開講》黃珊珊以話術來模糊京華城弊案焦點

◎袁冰凝

民眾黨立委黃珊珊認為依據《台北市都市計畫施行自治條例》第二十五條，地方政府可在細部計畫視城市需求決定容積率，因此非都更地區給容積獎勵，於法有據。但事實上只是以話術來模糊整起京華城弊案的焦點。

民眾黨立委黃珊珊（左二）與林國成，19日偕同四名黨籍北市議員共同召開聯合記者會，會後並一同高喊『依法行政，拒絕政治追殺』的口後力挺柯文哲主席。（資料照）

首先，當初京華城案之智慧建築、綠建築、耐震設計等容積獎勵，係準用《都市更新建築容積獎勵辦法》規定辦理，為什麼會是「準用」（比照辦理的意思）？而不是「適用」（直接引用符合容積獎勵的法律條文）？究其原因，是因為找不到適用法條，在「於法無據」的狀況下，只能為京華城案量身訂做，自創容積獎勵核給條件，試問無法律明訂或授權可以任意給予容積獎勵嗎？

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其次，按司法院釋字第七Ｏ七號解釋，基於憲法上法律保留原則，如涉及公共利益或實現人民基本權利之保障等重大事項者，仍應有法律或法律明確之授權為依據，主管機關始得據以訂定法規命令。由於都市計畫容積獎勵之准駁，涉及限制人民的基本權利，因此，都市計畫容積獎勵仍須在依法行政下合乎法律保留原則，換言之，即使是都市計畫委員亦無權限逾越法律來自創容積獎勵規定。

（作者為法務人員）

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