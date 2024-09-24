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自由開講》民眾黨不如中國假鈔團夥？！

2024/09/24 09:30

圖為19日民眾黨立委黃珊珊（中）與林國成，偕同四名黨籍北市議員共同召開聯合記者會，會後並一同高喊『依法行政，拒絕政治追殺』的口後力挺柯文哲主席。（資料照）圖為19日民眾黨立委黃珊珊（中）與林國成，偕同四名黨籍北市議員共同召開聯合記者會，會後並一同高喊『依法行政，拒絕政治追殺』的口後力挺柯文哲主席。（資料照）

◎愚工

根據中國《搜狐網》的報導，河北邢臺警方搗毀一個藏匿在市區的假幣窩點。犯罪嫌疑人何某交代，他們為了謀取更大利益，購置設備專門生產十元、二十元面額的假鈔。不到兩個月就生產一百多萬假幣，銷往全國十多個省市。犯罪嫌疑人何某自己交代，他在案發之前，每天休息睡覺就三四個小時，其餘的時間都是在大量的工作，也就是印假幣，每天的出貨量有上萬元人民幣。

顯然，嫌犯認為製作假鈔不是不勞而獲，而是一份需要犧牲睡眠與大量工作，勞心勞力的苦差事。更絕的是，當警方質問嫌犯：為何要製作假鈔時，嫌犯很淡定地答道：因為「真」的做不出來。

台灣民眾黨近日深陷政治獻金假帳風波，民眾黨包括主席柯文哲等一干高層或發表談話或開記者會，用圖表力圖掩飾資金流向；黨中央高幹黃珊珊辯稱只有虛報，沒有假發票；柯文哲說，沒有一筆錢流入私人口袋…，怎奈假的真不了，破綻百出，越描越黑，徒增社會疑惑與反感。其實民眾黨不用這麼辛苦，就直接學習中國假鈔團夥的坦率，向社會明說，因為真帳見不得陽光，所以只好作假帳。情非得已，請社會大眾見諒。或許還能贏得「好漢做事好漢擔」的謬讚。

根據最新的民調，柯文哲及民眾黨的社會誠信度均大幅滑落，這種結果佐證「人民可能一時被蒙蔽，但眼睛是雪亮的」的老話。遺憾的是，民眾黨一干徒眾似乎沒有從社會誠信度快速大量滑落學到教訓，日前突然搬出《都市計畫法台灣省施行細則》第25條，試圖為柯文哲的圖利及受賄行為脫罪，這種蔑視國法，蔑視人民智商的囂張行為用中國指控貪官的話說就是「不收手」「頂風作案」「不知悔改」「惡性重大」。民眾黨黨格不如中國假鈔團夥的人格，令人痛心疾首。

（作者為商）

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