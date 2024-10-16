自由開講》《澳洲人報》專訪駐澳代表，凸顯台澳經貿與國際合作議題

◎三毛

近年來，澳洲與臺灣之間的交流不斷增強，從經貿合作到國際議題上相互支持，雙方關係顯示出前所未有的密切互動；尤其在面對來自中國的壓力之際，臺灣爭取國際社會的支持顯得尤為重要，澳洲作為亞太地區的重要國家，除了貿易上的合作，還在外交層面上多次為臺灣發聲；2023年，澳洲參議院通過一項針對聯合國第2758號決議的聲明，強調該決議並未否認臺灣的主權，也未限制其參與國際組織的權利，這次澳洲主流媒體《澳洲人報》在頭版刊登駐澳代表徐佑典的專訪，凸顯了澳洲主流輿論對臺灣議題的關注，並將雙方的合作推向更高層次。

澳洲主流媒體《澳洲人報》在頭版刊登駐澳代表徐佑典（中）的專訪，凸顯了澳洲主流輿論對臺灣議題的關注，並將雙方的合作推向更高層次。（中央社）

澳臺交流的持續深化

自澳洲與臺灣加強經濟合作以來，雙方在貿易、文化及教育領域的互動不斷深化，臺灣作為澳洲的第9大貿易夥伴，在全球供應鏈中扮演著關鍵角色；徐佑典在訪問中提及臺灣的重要經濟地位，並呼籲雙邊簽署自由貿易協定，這進一步強調了雙方經濟上的緊密聯繫；此外，澳洲作為2025年「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國，臺灣期待澳洲在此期間能支持其加入該協定，這些交流不僅促進了雙邊經濟繁榮，也顯示了臺灣在區域經濟中的重要性。

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澳洲主流媒體對臺灣的支持聲音

《澳洲人報》作為澳洲的主流媒體，頭版刊登臺灣駐澳代表的訪問，代表了澳洲輿論對臺灣議題的高度重視；徐佑典在訪問中強調了臺灣因中國壓力被排除在聯合國之外的不公正現象，並呼籲澳洲支持臺灣加入聯合國；此舉不僅凸顯了臺灣在國際社會中的孤立處境，也反映了澳洲媒體在中國與臺灣問題上的相對獨立性；澳洲媒體的這種報導，將進一步提升臺灣在澳洲公眾視野中的能見度，有助於推動更多民間和政府層面的支持。

澳參議院決議的深遠影響

2023年，澳洲參議院通過一項重要決議，指出聯合國第2758號決議並未解決臺灣的主權問題，這標誌著澳洲在臺灣問題上的一個重要轉變；這項決議不僅否定了中國對臺灣主權的單方面聲索，還強調了臺灣參與國際組織的合法權利，這一舉措為臺灣在國際場域上發聲提供了更多正當性，也讓臺灣更有信心在爭取國際地位的過程中獲得像澳洲這樣理念相近國家的支持；這也表明，澳洲已不再單純遵循一個中國政策，而是展現出更為靈活、務實的外交立場。

澳洲外交貿易部的回應與印太地區的穩定

澳洲外交貿易部發言人明確表示，臺灣是澳洲在印太地區的重要夥伴，雙方在維護基於規則的國際秩序方面有著共同利益，這一表態顯示了澳洲對臺灣的支持不僅限於經濟層面，還擴展至地緣政治的穩定；澳洲長期致力於確保印太地區的開放與包容，而臺灣在這個框架中扮演著不可或缺的角色，這一發言進一步強化了澳洲在印太地區的戰略定位，並向中國傳遞了一個信號；澳洲將繼續在國際舞臺上為臺灣爭取更大的空間，這也為臺灣在國際社會中建立更廣泛的外交支持提供了有利條件。

結論

面對中國的外交壓力，臺灣可以從澳洲的應對方式中學到不少經驗，澳洲在與中國保持貿易關係的同時，逐漸在外交領域上對臺灣表現出更多支持，這表明臺灣在尋求國際支持時應更加靈活務實；同時，臺灣應進一步鞏固與理念相近國家的合作，特別是在多邊貿易與安全機制上，擴大自己的影響力；對於中國的威脅與打壓，臺灣可以借鑑澳洲的外交戰略，結合經貿合作與國際聲援，進一步推動自身的國際參與，並在全球舞臺上取得更多的外交突破。

（作者為研究生）

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