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自由開講》運動精神與文化資產的交融

2024/09/24 21:00

◎李冠儒

隨著巴黎奧運、帕運的相繼落幕，除了帳面上冷冰冰的獎牌數、收入、支出、觀賞人次、出席人次，不禁要問，奧運、帕運等大型體育賽事到底留下了什麼？如何在賽後持續延續、發揚其「精神」才是舉辦體育賽事的根本所在。

奧運精神的核心不只是「更快、更高、更強」，該口號自1924年巴黎奧運才開始使用，而原初古希臘的奧運精神，更著重於國家間的和平、公正與良性競爭，及個人身心和諧的追求；此精神不受限於比賽期間，而是融入日常生活之中，然而，我國是否有妥善保存、發揚和傳承運動相關的精神資產？

查「國家文化資產網」，文資與體育競技相關者共22項（7項古蹟、14項歷史建築、1項古物），主要分為「運動場館」、「運動紀念碑」及「運動文物」，其中佔比最大的是「運動場館」中日治時期的武德殿（17項）。

武德殿透過武道（柔術、劍術、弓術），一方面推廣武術，另一方面建構「德智體」三育並進的精神。可惜的是，目前文資公告之指定／登錄理由，又多著重在建築之構造、風格、稀缺性，而非其所蘊含的精神價值。導除了高雄武德殿仍作為運動相關的劍道館使用外，其餘皆難以延續運動精神。

武德殿透過武道（柔術、劍術、弓術），一方面推廣武術，另一方面建構「德智體」三育並進的精神。圖為高雄市武德殿。（資料照／記者翻攝）武德殿透過武道（柔術、劍術、弓術），一方面推廣武術，另一方面建構「德智體」三育並進的精神。圖為高雄市武德殿。（資料照／記者翻攝）

隨著我國舉辦大型賽事的經驗與場館逐漸豐富，筆者認為，是時候重新省視我國文資體系，將運動精神納為文資評估的標準之一。不僅能保存體育場館，更能傳承其中蘊含的精神價值；該精神不僅關於競技，更是人與人之間真誠互動的體現。將其納入文資體系，成為文化的一環、生活的一環，有助於實現《文資法》「保障文化資產保存普遍平等之參與權，充實國民精神生活，發揚多元文化」的目的。

綜上，建議相關部門在制定文資保存政策時，應將運動精神納入考量。同時，也鼓勵社會各界參與討論，共同思索如何將運動精神與文資結合，使之成為豐富我國文化內涵的重要元素，讓運動精神在生活中持續生根發芽。

（作者為哲學博士生、前地方文資公務員）

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