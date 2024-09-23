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自由開講》政治忠誠第一！中共新疆班的培養標準

2024/09/23 10:30

◎K姊

新疆民族幹部培訓班（簡稱新疆班）成立於1954年，由中國中央黨校創辦，主要針對新疆少數民族幹部進行培訓。課程內容涵蓋多領域，包括哲學、蘇共黨史、中國歷史、政治經濟學、中共黨史、黨的建設、黨和國家的政策、漢語等八門課程。此外，培訓還設有參觀課和勞動實踐活動，以便幹部在理論與實踐中得到全方位的鍛鍊。這種課程設置旨在培養少數民族幹部的政治素養、理論基礎和實際工作能力，並強調對中國共產黨忠誠的要求。

習近平堅持辦好新疆班的原因

習近平強調新疆班的作用在於培養「忠誠乾淨擔當的高素質幹部」，特別是在新疆這一多民族地區，幹部的政治立場和工作能力，對當地的穩定與發展至關重要。新疆班作為培訓少數民族幹部的主要基地，被賦予強化「中華民族共同體意識」的重要使命。自習近平主政以來，中共加大對少數民族的控制力度，特別是針對新疆的政策，被外界認為極具高壓性，主要目的是防範民族分裂和宗教極端主義。習近平表示，要實現新疆的長治久安，必須透過幹部的忠誠和能力，以確保中央政策的徹底落實。

新疆班對中共的益處

新疆班在過去70年中，為中共培養一大批對黨忠誠、理論素養扎實、政策執行到位的幹部，這些幹部在推動新疆地區的經濟發展和維持社會穩定，發揮關鍵作用。不僅提高新疆少數民族幹部的專業能力，也減少民族矛盾，促進政府對新疆的有效治理。中共元老鄧小平曾強調，做好民族地區工作，幹部是關鍵，而新疆班正是培訓幹部實現目標。習近平延續此方針，期望培訓更多忠誠於黨的少數民族幹部，鞏固中共對新疆的控制，確保新疆地區的穩定和長期發展。

新疆民族幹部培訓班（簡稱新疆班）成立於1954年，由中國中央黨校創辦，主要針對新疆少數民族幹部進行培訓。圖為新疆克拉瑪依區少數民族幹部培訓班。（截圖自中國百度百科）新疆民族幹部培訓班（簡稱新疆班）成立於1954年，由中國中央黨校創辦，主要針對新疆少數民族幹部進行培訓。圖為新疆克拉瑪依區少數民族幹部培訓班。（截圖自中國百度百科）

新疆班對國際其他國家的影響

隨著中國在國際舞台上的影響力漸增，新疆政策引發國際社會關注。自2021年以來，美國和歐洲國家，多次指責中國在新疆實施的政策，包括「再教育營」和強迫勞動，甚至有國家指控中國在新疆實施「種族滅絕」。這些指控給中國帶來相當大的外交壓力，並促使部分國家對中國商品實施制裁。然而，習近平對新疆班的重視，表明中國政府不會因外部壓力而改變其在新疆的政策路線，反而更堅定透過幹部培訓加強內部控制。中共堅持政策持續，將加劇中西方在新疆問題上的對立，影響中國與其他國家的外交關係。

習近平在新疆班創辦70週年之際的指示，強調幹部的忠誠和素質對治疆工作的決定性作用。新疆班作為中國少數民族幹部培訓的重要機構，承擔維持新疆穩定和發展的重責大任，其存在具有戰略意義，新疆班鞏固中共的控制，還可能在國際社會引發更多關注和爭議。在未來的國際局勢中，新疆班培養的幹部將如何影響中國的新疆政策，值得國際社會持續關注。

（作者為創作業

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