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自由開講》警惕房市謠言 莫讓碳費成為哄抬房價的藉口

2024/09/19 21:30

◎二弄

近日，隨著政府即將開徵碳費，市場上出現了許多與房地產相關的揣測與討論。某些不動產業者聲稱，碳費的徵收將導致房價上漲5%至10%，並以此煽動市場情緒。然而，環境部已明確表示，這些言論缺乏科學根據，實際上碳費對房價的影響不到1%。在此情況下，我們有必要提醒民眾，不要輕信這類未經驗證的說法，並警惕房市中可能存在的惡意炒作行為。

隨著政府即將開徵碳費，市場上出現了許多與房地產相關的揣測與討論。示意圖 。（資料照）隨著政府即將開徵碳費，市場上出現了許多與房地產相關的揣測與討論。示意圖 。（資料照）

碳費主要針對大型碳排放企業 非房地產業或營造業

首先，我們必須了解碳費的徵收對象及其運作方式。目前，碳費主要針對大型碳排放企業，而非房地產業或營造業。根據環境部的資料顯示，房價的結構中，營造成本占比約為15%至35%，而碳費只會影響其中的營造原物料成本，這些原物料包括鋼鐵、水泥等，約占整體營造成本的31%。再經過計算後，碳費對房價的實際影響不到1%。

這意味著，碳費對房價的波動影響極小。即使以最高費率每噸1千元來計算，其對國內生產毛額（GDP）的影響也僅減損0.4012個百分點，對整體經濟的衝擊微乎其微。因此，若有不動產業者宣稱碳費會造成房價大幅上漲，這樣的說法顯然是不符事實的。

房地產市場一直是投資者關注的焦點，而這次碳費議題恰好被某些業者利用，企圖以此炒作房價。我們必須認識到，這種不當操作不僅有誤導民眾之嫌，還可能加劇市場的不穩定性。環境部長彭啓明已多次強調，將碳費與房價上漲直接聯繫，尤其是宣稱房價會因此上漲5%至15%，是極不負責任的行為，更有可能引發所謂的「綠色通膨」。

「綠色通膨」 以環保政策為由藉機大幅拉抬價格

何謂綠色通膨？簡單來說，綠色通膨是指企業以環保政策或相關費用為由，藉機大幅抬高產品或服務價格，這樣的行為既損害了消費者利益，也違背了環保政策的初衷。在此次碳費議題中，我們已經看到了這種風險苗頭。一旦房價因謠言而被推高，將導致更多人無法負擔買房，進而影響整個社會的安定。

在這個資訊爆炸的時代，媒體扮演著重要的監督與報導角色。然而，我們也看到，部分媒體在報導碳費與房價時，可能並未充分查證，導致某些不實訊息在市場上廣為流傳。這不僅損害了媒體的公信力，也可能間接助長了房地產市場中的不當行為。

對於不動產業者而言，則應更加謹慎地對待碳費議題，不應利用消費者對新政策的不了解來謀取利益。特別是在碳費影響極為有限的情況下，宣稱房價會大幅上漲的行為，不僅是對市場的誤導，更可能面臨法律上的責任。環境部已明言將對惡意炒作的行為進行查處，因此業者必須自律，以免自食其果。

碳費對房價的影響遠低於業者宣稱的5至10%

在面對房市變動時，消費者應該多方了解市場資訊，特別是基於事實與數據的報導與分析。根據內政部與環境部的試算，碳費對房價的影響遠低於某些業者所宣稱的5%至10%。當我們掌握了這些數據後，就能更加理性地看待市場動態，而不會被一時的謠言所迷惑。

此外，隨著政府逐步推動碳中和政策，我們可以預見未來綠色建築及環保技術將成為趨勢。然而，這並不意味著所有相關費用都會轉嫁給消費者。相反的，隨著技術的進步與規模經濟的形成，未來的建築成本或許會因為節能減碳技術的普及而有所下降。因此，消費者應該抱持信心，政府會在推動環保政策的同時，妥善管理相關成本，避免造成過大的經濟負擔。

總結來說，碳費對房價的影響微乎其微，任何將此議題放大並以此哄抬房價的行為，都是對市場公平性的嚴重挑戰。環境部與內政部已多次強調，碳費的徵收不會對房市造成重大衝擊，民眾應以科學數據為依據，理性看待市場變化。

（作者從商）

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