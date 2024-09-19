自由開講》國小「陶侃搬磚」顯露教育體系違法

◎巴青雄

報載『國小生不寫功課師罰搬磚 校方：讓學生體驗「陶侃搬磚」』，某大學教師評論『不准陶侃搬磚 剝奪教學自主權』。如細究報導內容，可發現國小學生違反規定，教師、校方、校事會議、教育處副處長違反法律，支持國小作法的大學教師欠缺法治觀念。

該搬磚事件概要： 雲林褒忠鄉的一所國小，兩名學生因沒有寫功課，老師要讓他們從一樓搬磚到三樓，還要搬10趟以上。搬磚學生vs.學校老師：「沒寫功課，老師用這樣子搬到三樓，老師說我要搬10趟，你要搬10趟。」當時經校事會議調查結果是「體驗課程」，當事校長：「去年年初調查完之後，他們的結論是說，老師是說那個，讓孩子去體驗『陶侃搬磚』活動，但是我們還是認為他這樣是不妥的。」雲林縣教育處副處長林慧蓉：「出於教育的一個用意，所以那時候學校老師體罰的部分，是不成立的。」教育處強調，會再請校方加強督導，避免類似狀況，再度發生。此內容可發現教師違法、校方與教育處亦認為違法但包庇。

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雲林某國小傳出學生沒寫功課，遭老師處罰搬磚塊從一樓搬到三樓。（民眾提供）

學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項明訂「上下樓梯」為「教師違法處罰措施」，該搬磚事件「從一樓搬磚到三樓，還要搬10趟以上」明顯違法令所禁止之「違法處罰措施」。校事會議、校長、雲林縣教育處必然知道該教師違法管教學生。如果該教師不違法，為何校方「認為他這樣是不妥的」、教育處強調「請校方加強督導，避免類似狀況」?「不妥」、「避免」已顯示校方、教育處認為有問題，只是不願明講。

如質疑「教學自主權被剝奪」，則應檢視該「搬磚」是否為「教學」之一部分，這件事很容易釐清，只要詳查該教師的教學規劃、了解「搬磚」與何項教學內容相關，是否為全班學生一視同仁進行即知。既然「搬磚」僅要求未寫作業之學生進行，表示這是管教並非教學。使用上下樓梯進行管教即構成違法。

學生違反規定，應受管教、輔導，但不容許教師採用違法方式進行管教、輔導。教師違法管教是問題，但校方、教育處以虛言矯飾、扭曲法令方式包庇，則是嚴重問題，此嚴重問題並非雲林縣特有。豐原高中生被教師聯手霸凌致跳樓自殺，也見校方誣指學生問題再先，台中市教育局盡信豐原高中虛偽之詞在後。台北市校園性平、霸凌事件，台北市教育局嚴重失職失能洩漏性平密件、協助包庇性平案。兩者均在見諸媒體後，台中市教育局要求調查後才還死者公道，台北市教育局認了「未設密件」將懲處學校及教育局承辦人員。教育部亦未免於枉法問題，教育部掌管的霸凌事件專業調和及調查人才庫進用涉及性平事件、性霸凌之人士，用涉及霸凌的人調查霸凌，如同飲鴆止渴。

雲林縣陶侃搬磚事件具體而微顯示教師違法管教、教育行政體系（教育部、教育局、校方）包庇違法。要有效管教、輔導學生，教育部不要當教育局的總機、教育局不要當學校的橡皮圖章，落實監督、行政究責，校長自然會好好處理校內教師違法問題。

（作者為國立大學教師）



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