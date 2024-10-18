自由開講》美中國防會晤，美方要求中方停止臺海與南海挑釁行為

◎三毛

自1979年美中建交以來，兩國在軍事與國防領域的交流一直存在起伏，隨著美中關係的變遷，防務會晤成為雙方保持溝通、避免誤解以及防止軍事衝突的重要管道；尤其自2001年以來，雙方定期舉行國防部工作會晤，討論包括臺海、南海及亞太區域安全等重要議題，然隨著中國軍事擴張、美國印太戰略的推進，以及臺海緊張局勢的升溫，兩國防務會晤的意義愈加重要；在2023年之前，由於臺海緊張、南海衝突及中美大國競爭加劇，防務會晤一度陷入僵局，此次2024年美中第18次國防部工作會晤是雙方重新開啟對話的標誌性事件，這也反映了當前中美在印太地區的複雜互動。

美中兩國軍方14至15日在北京舉行第18次國防部工作會晤，代表美國參加北京「香山論壇」的美國國防部副助理部長蔡斯（右），與中共中央軍委國際軍事合作辦公室官員共同主持。（法新社）

臺海與南海議題：雙方焦點與角力

在此次會晤中，臺海與南海問題成為雙方討論的核心議題，美方強烈關注中國在臺海周邊日益頻繁且強硬的脅迫行為，並重申對臺灣的支持；美國國防部官員強調，中國針對臺灣的軍事行動，特別是自美國眾議院前議長裴洛西訪臺後，顯著升級，這使得臺海局勢更加危險，美方希望推動美軍印太司令部與解放軍東部戰區領導人的直接對話，以降低誤判風險，防止局勢進一步升級；同時，南海的緊張局勢也成為焦點，美國批評中國針對菲律賓的挑釁行為，特別是在仙賓暗沙故意撞擊菲律賓艦艇的事件，美方重申對菲律賓的共同防禦承諾，顯示出美國決心在印太地區維護盟友安全。

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中國的回應：對美國政策的質疑

在此次會談中，中國也對美國在臺灣議題上的立場提出質疑，認為美國有偏離「一個中國」政策的傾向，中國一再強調臺灣問題是中美關係中的紅線，並希望美方在言行上更加一致；儘管如此，美方重申了其「一個中國」政策，但強調這一政策是以《臺灣關係法》、中美三個聯合公報和六項保證為基礎的，並非中國所詮釋的「一中原則」，此番交鋒反映出美中在臺灣問題上的深層矛盾，這一議題也將繼續成為雙方國防對話中的關鍵焦點。

臺灣的戰略學習：如何應對美中防務動態

對臺灣而言，此次美中防務會晤提供了寶貴的借鑒機會；首先，臺灣應積極推動與美國及其他民主國家的軍事合作，強化自身的防衛能力，尤其在臺海局勢緊張的背景下，臺灣需要與美方進行更深入的戰略溝通；其次，臺灣應關注南海問題的發展，因為南海局勢與臺灣的安全環境密切相關，臺灣應考慮加強與菲律賓等國家的安全合作，以共同應對來自中國的威脅；最後，臺灣應從此次會晤中學習如何有效應對中國在國際舞臺上的外交操作，特別是在國防與安全議題上的溝通技巧，並進一步強化國際社會對臺灣安全問題的關注與支持。

結論：臺灣的未來戰略路徑

此次美中防務會晤顯示出中美在印太地區的對抗將長期存在，而臺灣處於這一對抗的前沿，臺灣應當利用這樣的國際動態，積極加強自身防衛，並與美國及其他盟友保持密切合作；在外交層面，臺灣需不斷向國際社會闡明其處境，爭取更多國際支持，並在軍事戰略上進一步強化應對中國威脅的能力，只有在軍事、外交和戰略上全面準備，臺灣才能在未來的兩岸關係及國際環境中占據主動地位。

（作者為研究生）

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