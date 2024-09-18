自由開講》線民？陷民？警民之間的「江湖道義」誰能仲裁！

◎陳學獎

孫子兵法：明君賢將之所以動而勝人，成功出於眾者，乃先知也。先知者「不可取於鬼神，不可象於事，不可驗於度」，必取於人，知敵之情者也。其中「必取於人」乃是指運用線民之意。

近期媒體相繼披露「屏東縣警局偵查隊長要求線民獎金賄絡案」及「台東縣警局偵破警官運毒案爭功致線民遭判刑曝光情事」，一則是因金錢誘惑的貪婪！二則是因權力爭功的迂腐。這二起事件均是因「線民」的運用，所引發社會大眾關注的熱議。

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倘若警方不顧「江湖道義」的話，未來誰還敢冒著生命危險協助警察辦案。警察示意圖，人物與本文無關。（資料照）

其實，依我國目前的司法偵查體制，並沒有真正的「線民法規條例」或是「臥底條款」的專法訂定。說穿了「線民」充其量只是「犯罪檢舉人」之通稱或代號而已，究竟有無完全受到法律的人身保障，或是涉案刑期的豁免，目前都是處於執法人員在運用上的灰暗地帶！

依據「警察機關獎勵民眾提供犯罪線索協助破案實施要點」第4點「民眾提供犯罪線索，不論以書面、口頭或其他方式，均應嚴予保密。」及第7點「各警察機關不得將提供線索民眾之身分、資料對外洩密。違反者，不論故意或過失，均應從嚴依法究辦。」，現行的犯罪偵查工作體制，偵查人員要做到對「檢舉人」身份完全的保密，似乎是不太可能，因為縱使是已經使用代號化名或封簽，偵查卷宗公文的呈報或事後破案獎金的核發，都有可能假手他人或途經各級長官的批示，除非這一路而上的相關人員，均嚴格要求簽署「保密條款」立據備查。

兵法又云：用間有五「因間，內間，反間，死間，生間。」這五種方式也是警方在偵查犯罪上，情資線索運用的來源。但是若中途失敗或事跡敗露，又該如何保護線民的人身安全呢？我想警方的立場是無法全然掛保證的，因為警察只是偵辦移送單位，有無罪責是否起訴或刑期長短是否關押，決定權責均是操之在檢察官、法官的手中。所以「線民」在案件過程中有無依法保障，最終的生殺大權定奪還是在於法院。

因此，為求保護檢舉人及社會上正義之士，能夠勇於檢舉不法犯罪，協助維護治安，警方在一開始接觸時，即應以其人身安全為最大設想，設身處地的為線民提供安全的環境，切勿存以績效高低及獎金多寡為考量，而對線民囫圇吞棗、信口開河。倘若警方不顧「江湖道義」的話，未來誰還敢冒著生命危險協助警察辦案。故在「檢舉人」的作業上，爾後應該更加的審慎嚴密並層報至最高單位，讓有權決定者為「線民」背書保證。

（作者為警察）

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