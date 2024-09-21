自由開講》愛國從娃娃抓起！國防教育法全面升級

◎卓妹

中國全國人大常委會9月13日通過新的《國防教育法》，此法自9月21日正式生效。此修訂擴大國防教育的範圍和深度，將愛國主義教育和國防意識延伸到社會各層面，尤其是針對學校教育，涉及從小學到高等教育的全面國防教育課程。該法的修訂引起國際社會關注。

中國全國人大常委會9月13日通過新的《國防教育法》，此法自9月21日正式生效。涉及從小學到高等教育的全面國防教育課程。該法的修訂引起國際社會關注。（路透社）

新國防教育法的內容

新修訂的《國防教育法》明確規定，所有國家機關、武裝力量、政黨、企業單位、社會組織等都必須實施國防教育，具體內容包括：

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1.學校教育：

（1）小學和初中：將國防教育內容納入相關課程，要求學生從小學習基本的國防知識和愛國主義精神。

（2）高中：結合軍訓與課堂教學，強化學生的國防意識和軍事技能培訓。

2.社會教育：

企業、政府機構、基層組織如村委會、民兵等都需定期組織國防教育活動，將全民國防意識滲透到各行業和生活的各個層面。

修訂新國防教育法的目的

修訂國防教育法的目的，不僅是提升國民的國防意識，而是具有更深遠的戰略意圖。具體來說，中共的目標可能包括：

1. 增強社會凝聚力：透過國防教育，強化全社會對於愛國主義、國防安全的共識，鞏固中共在國內的統治基礎。

2. 塑造軍民融合的社會結構：要求社會各界從政府到企業、從學校到民間組織，形成一種全民皆兵的準備狀態，以備應對任何突發的國防危機。

3. 提升國防動員能力：修訂法規讓中共能更有效地調動國內資源，包括年輕人、企業和民兵等，為未來的國防需求做長期準備。

是否在啟動全民備戰？

根據新法的規定，讓人不禁懷疑，此修訂為啟動「全民備戰」的準備狀態。將國防教育延伸到小學、初中，並在高中和大學強化軍訓，這些措施明顯是為儲備未來的軍事力量，同時，要求企業、政府機構等參與國防教育，顯示中共正在構建一個隨時可調動的軍民融合體系，以應對潛在的戰爭威脅。

為戰爭做準備還是威嚇台灣？

此次修訂的新《國防教育法》引起外界猜測，中共是針對台灣問題做戰爭準備。專家指出，中共的舉動表面上是為加強國內的國防教育，實際上，更可能是為了向台灣傳遞威嚇訊號。

除了對台威嚇，中共也是為了應對日益緊張的國際形勢，特別是在南海和印太地區的主權爭議，加強國內的國防動員能力，讓中共在面對外部危機時更有籌碼。

結語

新的《國防教育法》顯示中共對未來國防挑戰的高度警惕。這次修訂是重要的戰略調整，無論真正意圖為何，不可否認的是，中共正在積極準備應對未來可能的軍事衝突，透過法律控制國內社會和教育領域。對台灣而言，需要持續密切關注中共動向，並考量其背後的戰略意圖。

（作者為家管）

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