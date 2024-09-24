自由開講》台海橡皮艇偷渡：脫逃還是布局？

◎張亞柔

日前，中國籍男子划橡皮艇橫越台灣海峽，並在新北市後坑溪出海口登岸，該男子自稱因在中國負債且受中共壓迫，意圖逃往台灣重新開始。然而，該事件背後是否藏有更深的動機，值得進一步探討。

日前，中國籍男子划橡皮艇橫越台灣海峽，並在新北市後坑溪出海口登岸。（消防、海巡提供）

橡皮艇真的能橫越台灣海峽嗎？

台灣海峽波濤洶湧，水流強勁，即便是專業船隻也無法輕易橫越，該男子僅憑一艘3.6公尺的橡皮艇，竟能完成這段長達約130公里的航程，顯得相當不合常理。無論從海象條件還是體能要求來看，橡皮艇穿越台灣海峽的難度極高，因此，該男子的說法有待驗證。

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博取同情，背後是否另有圖謀？

該男子登岸後立即表明自己是為了逃離中共的高壓統治，此說法似乎能博得台灣人民的同情心。然而，過去中共對台灣的間諜行動屢見不鮮，利用類似手段對台進行情報滲透的行為並非沒有先例。假如這名男子與中共當局有關，他的行為可能並非單純為了尋求自由，而是為了執行某種任務，利用台灣人民對「受迫害者」的同情心，取得入境台灣的機會。

中共間諜活動的陰影

過去幾年，中共透過各種手段對台灣進行情報滲透，包括派遣間諜假扮逃亡者或一般公民，潛入台灣收集敏感資訊。此次事件中，該男子自稱因負債而冒險偷渡，但這樣的理由過於簡單，且過去曾有類似案例，讓人不禁懷疑，該男子是否也是中共安排的間諜，企圖以悲情故事為掩護，打開台灣大門，伺機搜集國防或政府機密。

台灣的防範措施

面對可能的間諜威脅，台灣政府需保持高度警惕，慎重調查該男子的背景與行為動機。海巡署及檢調機關應深入分析此案，確保台灣的安全不被滲透。同時，應加強對類似偷渡行為的監控與處理，以防止間諜透過偷渡或其他非常規手段進入台灣。

結論

台灣社會一向重視人權與自由，對於來自中國的逃亡者多抱持同情態度。然而，在中共不斷加大對台灣的滲透與打壓之際，我們也需保持高度警覺，避免落入敵對勢力的圈套。該男子的真實動機尚待進一步調查，但此事件提醒我們，在彰顯人道精神的同時，必須時刻防範潛藏的安全風險，確保台灣的安全與穩定。

（作者為自由業）



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