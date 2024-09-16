自由開講》國共中秋團圓 臭味相投罷了！

◎陳啟濃

國民黨副主席夏立言趕在中秋節到來，前往中國和國台辦官員上演「中秋團圓」，國台辦官員高談中秋節就是中國人團圓的日子，又在唱高調「兩岸一家親」「都是中國人」的論調。

國民黨副主席夏立言趕在中秋節到來，前往中國和國台辦主任宋濤上演「中秋團圓」，並致贈月餅禮盒。（中新社）

中國現在天災人禍不斷，經濟發展倒退，人民生活困頓，年輕人沒工作，老年人要繼續工作。許多中國人冒著生命危險也要成為美國的移民，因為中國是一個生活沒有尊嚴、生命沒有保障的國家。這都是拜中國共產黨一黨專政之賜，中共把維持共產黨的政權，看得比任何國家施政都還要重要，中國人過中秋節有幾家能夠快樂團圓？

請繼續往下閱讀...

廣西颱風災情還沒解決，中共就急著藉著中秋節，搭配中國國民黨繼續對台灣進行文化統戰。一個對自己的老百姓都沒有仁慈心腸的政權，談什麼「中秋團圓」談什麼「兩岸一家人」，讓人聽起來都分外的噁心憤慨。

可恥的是中國國民黨的舔共，夏立言每每對中共的統戰配合無間，甘於被利用，淪為政治工具。這兩個中國黨一向不把照顧人民看為最重要的事，從當初在中國為了政權，發動內戰，犧牲了許多同胞的生命。而後毛澤東在中國搞文化大革命，失去生命的人民比日本佔領中國死亡的還要多，蔣介石在台灣進行白色恐怖大屠殺，也是不遑多讓。

歷史告訴我們中國國民黨和中國共產黨都是雙手因屠殺而沾滿人民鮮血的不義政黨，現在又攜手要來騙兩岸人民。中共先「把中國人照顧好」再來談一家親，國民黨先「把台灣的國家主權地位確定好」，可惜這兩個黨從來不把這兩件事當作一回事。所以中秋節就讓他們好好團圓，所謂的臭味相投吧！

（作者為政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法