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自由開講》從幻象2000夜訓失事談起 提升國防自主與救援協同

2024/09/16 10:40

◎羅傑

幻象2000戰機的夜間訓練失事事件，再次引發了社會對軍事訓練與國防安全的關注。雖然飛官謝沛勳上尉幸運地彈射生還，但這起事故不僅凸顯了空軍在訓練和維護作業中的風險與挑戰，也對的軍事戰略與未來國防政策提出了新的啟示。

幻象2000戰機。（資料照）幻象2000戰機。（資料照）

凸顯空軍訓練面對軍事風險 提出新啟示與挑戰 

首先，這次事件提醒了我們，國防安全不僅僅取決於武器裝備的先進程度，更需要對現有裝備的維護和操作有嚴格的管理。幻象2000戰機是空軍的主力戰機之一，但隨著服役年限的增加，機械故障的風險也在上升。

這次失事暴露了老舊機型在高強度訓練中的潛在問題。

空軍已宣佈全面檢修幻象2000機隊，並成立專案小組調查事故原因，這無疑是正確且必要的措施。但這也意味著必須持續投入更多資源在軍事裝備的維護與更新上，以確保國防戰力的穩定性。政府應該以此為契機，加速進行軍事現代化與裝備更新的計劃，同時強化飛行員的訓練與風險應對能力。

其次，這起事件強調了國軍官兵在日常訓練中的風險與壓力。飛官謝沛勳上尉在夜間訓練中的冷靜應對和成功彈射，展現了台灣空軍飛行員的專業素養和應急能力。然而，這也反映出，軍方人員在訓練中面臨的高風險與高壓力環境。

總統賴清德到醫院關心慰問飛官謝沛勳。（總統府提供）總統賴清德到醫院關心慰問飛官謝沛勳。（總統府提供）

總統賴清德在事件發生後強調「安全最重要」，並呼籲國人全力支持國軍。這說明國防政策制定者需要進一步重視官兵的身心健康，確保在高強度訓練下，官兵能獲得足夠的支援與安全保障。這起事件也應該引起對軍中人員心理健康與創傷後壓力症候群（PTSD）問題的更多關注與資源投入。

這次事故引發了對國防自主能力的反思。隨著兩岸關係日趨緊張，空防能力成為國防安全的核心議題之一。幻象2000戰機的全面檢修雖然不會立即對空軍戰力造成壓力，但若在緊張局勢下發生類似事故，勢必會影響防空反應速度與戰略佈局。

因此，提升國防自主能力，尤其是在飛機維修、零部件供應鏈管理等方面，顯得格外重要。不僅需要確保戰機的數量與質量，更需要在國際軍事合作的基礎上，加強自身的維護能力與技術自主性，以減少對外部供應鏈的依賴。

最後，這次事件帶來的另一個啟示是需要進一步強化跨部門、跨機構的救援合作能力。在這次事故中，國防部迅速聯合海巡署、國搜中心等多個部門進行搜救，展現了台灣在危機應對中的協同作戰能力。然而，這也暴露了一些操作上的限制，如低潮時無法靠岸的困境。這提醒在制定相關救援計劃時，需要更多考量現實操作中的挑戰，並進一步完善跨部門合作的機制與流程。

幻象2000夜間訓練失事事件不僅是一場突發事故，更是一個需要台灣反思和優化國防政策的契機。從裝備維護到官兵安全，從國防自主到跨部門合作，這些都是台灣未來需要著重改善和強化的領域。在全球地緣政治風險加劇的背景下，唯有提升整體防務能力，才能真正做到安居樂業，長治久安。

（作者為台北市民）


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