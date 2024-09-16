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自由開講》須被正確解讀的張文貞教授國會擴權鑑定意見書

2024/09/16 11:30

◎李崇安

同時於臺灣大學法律學院、陽明交通大學科技法律學院任教的張文貞教授，在日前被提名為司法院院長，這是台灣憲政發展與司法史上第一位女性司法院長提名人，不論是從民主憲政或是性別的角度，對台灣而言，都具有重大的意涵與影響。然而，此一提名消息傳出後，卻有部分聲音，以張教授於憲法法庭國會擴權法案鑑定時出具違憲意見為由，將此提名曲解為政治酬庸或是將其鑑定意見簡化為特定政黨背書，讓人感到遺憾。

圖為司法院院長被提名人張文貞教授，這是台灣憲政發展與司法史上第一位女性司法院長提名人。（資料照）圖為司法院院長被提名人張文貞教授，這是台灣憲政發展與司法史上第一位女性司法院長提名人。（資料照）

相關行為不僅曲解了張教授的見解，也傷害張教授多年來累積的學術信譽。如果鑑定意見的結論能用政黨的立場決定，那會輕鬆許多，但這並不是我所認識的張教授的作風。

很清楚的，即便結論上張教授認為這次修法具有違憲疑慮，但張教授的論述與民進黨黨團的主張，實為兩個不同的路徑。根據本文的理解，有以下三區別：

首先，張教授是從立法院職權行使法的性質切入，認為憲法就憲政機關的權限分配、行使往往規範的比較抽象，故立法院職權行使法等具有形塑、具體化憲法功能的法律，即具有「準憲法」的位階，如遇違憲爭議，憲法法院應採取嚴格審查標準。

第二，這部分是本文認為更爲精彩的部分，張教授從總統直選後，前總統李登輝仍向國民大會作國情報告的憲政實踐出發，說明國情報告與憲法上的分立制衡並非劃上等號。也就是說，國情報告是總統與人民的溝通方式之一，而國民大會是作為這個溝通方式的「平台」。這個地位（功能）在國民大會走入歷史後由立法院承接，但這不會改變這件事的本質。

第三，張教授正面認定在完備正當法律程序保障的前提下，召開聽證會是立法院的固有權利。

這些都看得出來，張教授的主張並非就是所謂「綠」或「藍」的主張。

立院審議將近，不確定台灣是否能出現第一位女性司法院院長，但在此之前，至少讓我們把焦點回到這件事情上，不要讓標籤式的說法，將開啟更多可能性的契機，淹沒於政治口水之中。

（作者為律師）

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