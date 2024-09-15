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自由開講》全球巡邏新篇章：中共警察顧問出擊

2024/09/15 19:30

◎林宇馨

2024年全球公共安全合作論壇大會9日在江蘇連雲港開幕，中國公安部長致詞時表示，未來一年將提供3000個外國執法人員訓練，並派出警察顧問和工作站到有需要的國家，指導聯合巡邏和調查等事宜，去年7月中國已和索羅門群島簽署「警務合作協議」，中、索兩國升級為「全面戰略夥伴關係」。警務合作成為中國強化海外影響力、建立與外國關係的作法。

中國公安部長在一場會議表示，未來一年將提供3000個外國執法人員訓練，並派出警察顧問和工作站到有需要的國家 。（美聯社檔案照）中國公安部長在一場會議表示，未來一年將提供3000個外國執法人員訓練，並派出警察顧問和工作站到有需要的國家 。（美聯社檔案照）  

中共未來一年將協訓3千個外國警察

筆者認為，中共協訓外國執法人員及派遣警察駐外，背後有多重戰略考量，具體用意包括以下幾個方面：

1. 擴大海外影響力：協訓外國執法人員和派遣警察顧問是「軟實力外交」的表現，有助於擴展中國在全球的影響力，特別是在發展中國家，透過與當地執法機構合作，中共可強化其在這些國家的影響力，並促進與這些國家之間的外交與經濟關係。

2. 支持「一帶一路」倡議：中國透過提供執法協助，增強「一帶一路」沿線國家的安全保障，與他國的警務合作，可以幫助中共確保海外經濟利益免受恐怖主義、跨國犯罪等威脅。

3. 提升國際形象：中國透過協訓和派駐警察，展示其在全球公共安全領域的承擔和責任感，強化其「負責任大國」的形象，並推動一種由中國主導的全球公共安全治理體系，逐步取代或補充現有西方主導的安全機制。

4. 推展中國式治理：中國透過合作，可以將中共內部的治理模式、科技應用和執法經驗輸出到其他國家，尤其是那些面臨社會治安問題的國家，此舉有助於推廣中國的政治和法律體系，並在國際上樹立其治理模式的正當性。

5. 應對國際競爭：在全球安全合作領域，中共希望加強與發展中國家及新興市場的合作，形成對抗西方國家的聯盟，降低美國和其他西方國家在非洲、東南亞和太平洋島國等地區的影響力。

6. 應對國內安全挑戰的外溢效應：中國面臨來自疆獨、藏獨、港獨等多重內部分裂勢力的挑戰，這些問題有時也會擴展到海外，中共派遣警察顧問到國外，能更直接地協助這些國家處理相關的安全威脅，同時保護自身的政權。

中共透過上述行動，擴展其全球安全合作網絡，並在全球治理和執法領域中佔有更大的話語權，確保自身在國際社會中的影響力。

（作者為學生）

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