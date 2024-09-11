自由開講》面對中共輿論攻勢：堅守國防自主與團結的關鍵

◎王天宇

近年來，臺灣積極推動國防自主，展現了我們捍衛國家安全的決心，卻隨著國造潛艦「海鯤號」建造進展的公開，中共開始針對潛艦測試問題，發起輿論攻擊，面對這些挑釁，我們必須洞悉背後的政治意圖，保持團結冷靜，避免被中共挑撥。

正在高雄港泊港測試（HAT）的潛艦海鯤號，外傳超過70項裝備測試未通過必須補測。對此海軍參謀長邱俊榮中將10日表示，泊港測試進度大約介於50%到60%之間，目前測試到現在的確是有十餘項的要做缺失改進，至於媒體報導的七十餘項，他認為這應該不是個正確的一個資訊。 （報社合成／資料照、國防部提供）

首先，中共抓住「海鯤號」潛艦測試未通過的消息，意圖打擊臺灣民眾對國防自主的信心，我們應該理解，潛艦作為高度複雜的軍事裝備，測試中的技術問題是正常的發展過程，解決這些問題需要時間和專業技術團隊的努力，這是所有軍事裝備在試驗階段必經的挑戰，中共刻意放大這些技術問題，無非是想削弱臺灣追求國防自主的意志，讓我們對自己的軍事能力產生不必要的懷疑。

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其次，中共可能會利用潛艦項目中的內部討論，試圖放大臺灣政治體制內的矛盾，製造社會矛盾，目的是削弱臺灣面對外部威脅時的團結力，面對國防建設中的任何內部爭議，我們應保持清醒，避免這些爭論影響國防項目的推進，所有軍事項目都需要社會的廣泛支持，我們應該透過理性討論和透明的監督機制來處理問題，而不是陷入內部的無謂對立。

第三，中共也可能藉由「海鯤號」問題發動外交攻勢，企圖削弱臺灣的國際軍事合作，尤其是在臺美軍事合作的背景下，他們可能試圖挑撥臺灣與盟友之間的關係；對此，我們必須堅定信心，持續推動與國際夥伴的合作，強化臺灣的防禦能力，國防自主和國際合作並不矛盾，它們相輔相成，共同構築臺灣的安全屏障。

最後，中共藉由「海鯤號」議題展開的輿論攻擊，是其對臺策略的一部分。面對這些挑戰，我們不能輕易動搖，應堅守對國防自主的信念，並保持團結一致，推動臺灣在軍事和政治上的穩定發展。只有這樣，我們才能在外部威脅下，保障臺灣的安全與未來。

（作者為研究生）

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