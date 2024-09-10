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自由開講》談周儀翔酒駕事件

2024/09/10 18:31

◎邵之雋

周儀翔酒駕，有網友翻出今年初二月球團球員法治講座的宣傳連結出來，說他不受教。

台籃球星周儀翔酒駕又拒絕酒測 桃園璞園領航猿宣布與其終止合約事件。（資料照）台籃球星周儀翔酒駕又拒絕酒測 桃園璞園領航猿宣布與其終止合約事件。（資料照）

從法社會學的觀點，守法觀念的養成，絕大多數在15歲以前就定型。能微調的是15~18歲法秩序的認識。18歲以後，除非遇到重大變故，否則就很難改了。

有網友翻出今年初二月球團球員法治講座的宣傳連結出來，說他不受教。（取自貼文）有網友翻出今年初二月球團球員法治講座的宣傳連結出來，說他不受教。（取自貼文）

什麼叫法秩序的認識？例如今年台藍鬧出的約跑、吸毒、性騷、賭博、酒駕。哪個是嚴重的，哪個相對沒那麼嚴重？

就我的觀點，約跑頂多是觀瞻不好看，每個人都有性自主權，即使約人妻，也是妨礙她老公的配偶權，這都是私德問題。吸毒與賭博，本質上也是個人的問題，但對社會安全潛在風險較大（因為上癮造成進一步犯罪可能性增加），有進一步制止的必要。

而性騷與酒駕，是實際造成法益與社會安全的侵害；而且性騷與酒駕幾乎都一定是故意犯，惡性最為重大。

我懷疑周儀翔也許根本知不知道（或者無法感受）社會輿論對酒駕0容忍，或者酒駕的惡性很重大。這沒辦法怪球團，球員進球團時早就定型了。應該反省的是學生球員到底是怎麼培養的。

這就是我強調的，在學生時期，除了在球場上訓練，教室裡面的養成也不可或缺。不是說上課就能杜絕球員惡行，但是發生機率與程度一定可以降低很多。

面對少子化，舉國體制的體育班型態遲早是要調整的。如何轉變家長重文輕武的觀念，調整與落實體育課授課時數，並配合校園開放政策，增加體育社團活動時間，以接軌AI時代武重於文的趨勢，應該是體育部成立後最重要的課題。

（作者為金融法制暨犯罪防制中心董事長）

本文經授權轉載自邵之雋20240910臉書

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆


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