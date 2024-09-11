自由開講》法治之前沒有顏色 勿再玷辱先賢、踐踏第三勢力

◎朱孟庠

十年樓起，十年樓塌，柯文哲收押禁見，民眾黨再次糾集小草包圍看守所，全國開講「出兵」助阿北脫罪，以民粹壓迫司法，硬將法律事件搞成政治迫害。

十年樓起，十年樓塌，柯文哲因涉貪收押禁見 。（記者劉信德攝）

柯文哲接受日經《亞洲專訪》，為脫罪向國際造謠政府操作司法、控制媒體，汙衊台灣司法。十年前原期待台灣能在藍、綠大黨之外，有多元的聲音，照顧少數族群，今民眾黨聚眾挑戰司法的作為，顛覆公民對第三勢力的期待，時代力量、基進、社民黨等第三勢力也受玷辱。

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民眾黨再次糾集小草，全國開講「出兵」助阿北脫罪，以民粹壓迫司法，硬將法律事件搞成政治迫害。（記者林欣漢攝）

柯於聲押前的記者會：請給第三勢力機會。柯真把第三勢力當成貪瀆的遮羞布，消費太陽花的政治能量，洗錢、圖利財團、作假帳、拿競選補助款買房…所有藍綠不敢做的事，他全做了。

柯之所以敢如此囂張，肆無忌憚玩弄民主與法治，是台灣的文化使然，只有顏色沒有是非，他自信可以雙面操控輿論，以認知戰蠱惑支持者，純真的小草們寵出了這麼一個沒有道德底線的怪物，當東窗事發，在國人面前，這黨還宣稱唯一代表第三勢力。邪教教主若騙術被戳破，身旁賴以生存的高幹則利益盡失，於是全黨護一人，獨騙騙不如眾騙騙，視國家司法為無物，社會毒瘤！

政府整頓吏治，符合公民對司法的期待，但想想每年多少納稅人的錢，去補助這樣一個舔中、貪瀆、詐騙的幫派，你甘心嗎？其實「白」連黨名都是騙，上世紀的「台灣民眾黨」是台灣主體意識之濫觴，人才輩出，先賢蔣渭水、林獻堂、蔡培火等拋頭顱灑熱血，為「解殖」犧牲奉獻，延續至國民黨政府初期，猶以「台灣民眾協會」與陳儀政府戰鬥。今藍、白立院苟合，親中、擴權，挪用黨名卻幹盡不法勾當。

台灣要學習的是日本社會的恥感文化：公民對政治人物常以放大鏡，甚至是顯微鏡來檢視，此源於日本傳統是有極強的“界限”感，屬於自己的，屬於別人的，都要劃分得一清二楚。政治人物就算只有半絲一毫的違規，對於強調“恥感”的日本人來說，都是屬於罪大惡極的敗德之舉，何況已是證據清晰地嚴重違法？

以「不知道」唬爛，為脫罪糾結小草出兵，更誤導國際媒體，毫無羞恥心，甚而以「綠色新黨國」意圖顛覆司法…連藍營朱立倫也助陣：「司法絕不能成為獨裁者的鞭」…台灣公民如果願意接受這樣的和稀泥，民主和法治怎可能進步？白、藍政客永遠是兩套標準，現國會開議，還想拿國會資源要脅法治機關。今柯文哲遭受押禁見，是大快人心，澄清吏治以維護民主、法治，司法加油！絕不向操弄民粹的親中、貪瀆勢力低頭！

（作者為李登輝基金會前副秘書長）



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