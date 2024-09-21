晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》香港經驗啟示／台灣：極權陰影下的自由保衛戰

2024/09/21 21:30

◎方凱弘

在這個全球化的時代，自由與人權本應是普世價值，但現實卻殘酷無情。自2020年《港版國安法》實施後，香港的自由光環隨著時間逐漸黯淡。這一法案，讓香港從國際自由城市變成了極權統治的試驗場。這次的經驗，不僅是香港人民的悲劇，更是台灣未來可能面對的惡夢。

流亡海外的香港學運領袖羅冠聰日前在台灣出版新書《時代推著我們前行》，他強調，台灣和香港正面對同一個敵人，而香港的經驗應當成為台灣的警鐘。

前香港眾志創黨主席羅冠聰（中）日前在台北舉行新書發表會，前聯電董事長曹興誠（右二）應邀出席。（記者方賓照攝）前香港眾志創黨主席羅冠聰（中）日前在台北舉行新書發表會，前聯電董事長曹興誠（右二）應邀出席。（記者方賓照攝）

港版國安法實施後 中共對港極權控制是迅速且徹底的

中共對香港的極權控制是迅速且徹底的，這過程正如一場蓄謀已久的戲碼。當初中共以「五十年不變」為承諾，讓香港順利回歸。然而，不到一半的時間，這個承諾便在《港版國安法》的通過下，化為一紙空談。對於台灣人來說，這意味著什麼？香港的淪陷是否是台灣的預兆？

自2020年《港版國安法》實施後，香港的自由光環隨著時間逐漸黯淡。圖為香港7月慶祝回歸。（美聯社檔案照）自2020年《港版國安法》實施後，香港的自由光環隨著時間逐漸黯淡。圖為香港7月慶祝回歸。（美聯社檔案照）

我們可以從數據來一窺中共是如何一點一滴侵蝕香港自由。根據《報導無國界》組織的數據，2020年《港版國安法》通過後，香港的新聞自由指數從2002年的全球第18名滑落至2023年的第148名。這是多麼令人震驚的跌幅！同樣令人驚訝的是，自2019年以來，約有數十萬香港人選擇移民至其他國家，其中大部分流向英國和台灣，這股移民潮反映出香港人對未來的絕望，也為台灣敲響了警鐘。

羅冠聰，這位香港學運領袖，如今身處英國，成為了流亡海外的難民。他不斷警示世人，尤其是台灣，務必要看清中共的野心，因為今日香港的命運，或許明日就會降臨在台灣。8月25日，羅冠聰在台灣舉辦了他的新書發表會，書中記載著他在流亡路上的心路歷程，並邀請多位台灣的重要人士共同探討香港的經驗對台灣的啟示。

羅冠聰在新書發表會上提到，香港人對自由的追求已成為一個國際象徵，儘管抗爭似乎失敗了，但實際上卻喚醒了世界對中共極權的認識。曾經，一些國家基於經濟利益選擇與中共合作，認為這不過是商業交易。然而，香港的抗爭改變了這一切。許多國家開始重新審視與中共的關係，這不僅是對香港的勝利，更是一場全球民主運動的勝利。

對於台灣，香港的經驗提供了重要的警示。台灣作為亞洲最後一個講華語的自由之地，絕不能步上香港的後塵。中共對香港的摧殘，已經展現了它對台灣的意圖。從軍事威脅到外交孤立，中共不斷加大對台灣的壓力。根據台灣國防部的數據，自2021年以來，中共軍機擾台次數已超過1,000次，這是一個極為不祥的信號。

香港的經驗也顯示，面對中共的極權統治，國際社會的聲援至關重要。羅冠聰強調，台灣應該積極與國際社會聯繫，將中共對自由的壓迫暴露於國際舞台之上。正如他在書中提到的，流亡海外的香港人雖然失去了家園，但他們的聲音卻更為重要，因為他們見證了極權的真實面貌。

國際聲援非萬靈丹 台灣人最終的防線在於我們自己

然而，國際聲援並非萬靈丹。台灣人必須認識到，最終的防線在於我們自己。香港抗爭的失敗部分來自於缺乏足夠的內部團結和外部支持，而這正是台灣不能犯的錯誤。根據2023年的調查，超過60%的台灣民眾認為中共對台灣的威脅日益加劇，但同時，仍有近40%的人對此感到麻木。這樣的心態若不改變，將給予中共可乘之機。

最後，我們要問自己，香港的今天會不會成為台灣的明天？如果台灣不及早行動，我們可能會陷入與香港相似的困境。自由不是理所當然的，它需要每一個公民的捍衛。香港人的勇敢抗爭雖然未能改變現狀，但他們的努力並未白費，因為他們成功喚醒了全世界，尤其是台灣，對於中共極權的警覺。

台灣，這片自由的土地，更是全球民主防線的重要一環。香港的經驗告訴我們，對抗極權需要勇氣，但更需要智慧和團結。在這場自由保衛戰中，我們不能掉以輕心。香港已成為歷史的悲劇，但我們可以避免成為下一個犧牲者，只要我們始終記得，唯有堅守自由，才能保住我們珍視的一切。

（作者為台北海洋科技大學助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書