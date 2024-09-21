自由開講》香港經驗啟示／台灣：極權陰影下的自由保衛戰

◎方凱弘

在這個全球化的時代，自由與人權本應是普世價值，但現實卻殘酷無情。自2020年《港版國安法》實施後，香港的自由光環隨著時間逐漸黯淡。這一法案，讓香港從國際自由城市變成了極權統治的試驗場。這次的經驗，不僅是香港人民的悲劇，更是台灣未來可能面對的惡夢。

流亡海外的香港學運領袖羅冠聰日前在台灣出版新書《時代推著我們前行》，他強調，台灣和香港正面對同一個敵人，而香港的經驗應當成為台灣的警鐘。

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前香港眾志創黨主席羅冠聰（中）日前在台北舉行新書發表會，前聯電董事長曹興誠（右二）應邀出席。（記者方賓照攝）

港版國安法實施後 中共對港極權控制是迅速且徹底的

中共對香港的極權控制是迅速且徹底的，這過程正如一場蓄謀已久的戲碼。當初中共以「五十年不變」為承諾，讓香港順利回歸。然而，不到一半的時間，這個承諾便在《港版國安法》的通過下，化為一紙空談。對於台灣人來說，這意味著什麼？香港的淪陷是否是台灣的預兆？

自2020年《港版國安法》實施後，香港的自由光環隨著時間逐漸黯淡。圖為香港7月慶祝回歸。（美聯社檔案照）

我們可以從數據來一窺中共是如何一點一滴侵蝕香港自由。根據《報導無國界》組織的數據，2020年《港版國安法》通過後，香港的新聞自由指數從2002年的全球第18名滑落至2023年的第148名。這是多麼令人震驚的跌幅！同樣令人驚訝的是，自2019年以來，約有數十萬香港人選擇移民至其他國家，其中大部分流向英國和台灣，這股移民潮反映出香港人對未來的絕望，也為台灣敲響了警鐘。

羅冠聰，這位香港學運領袖，如今身處英國，成為了流亡海外的難民。他不斷警示世人，尤其是台灣，務必要看清中共的野心，因為今日香港的命運，或許明日就會降臨在台灣。8月25日，羅冠聰在台灣舉辦了他的新書發表會，書中記載著他在流亡路上的心路歷程，並邀請多位台灣的重要人士共同探討香港的經驗對台灣的啟示。

羅冠聰在新書發表會上提到，香港人對自由的追求已成為一個國際象徵，儘管抗爭似乎失敗了，但實際上卻喚醒了世界對中共極權的認識。曾經，一些國家基於經濟利益選擇與中共合作，認為這不過是商業交易。然而，香港的抗爭改變了這一切。許多國家開始重新審視與中共的關係，這不僅是對香港的勝利，更是一場全球民主運動的勝利。

對於台灣，香港的經驗提供了重要的警示。台灣作為亞洲最後一個講華語的自由之地，絕不能步上香港的後塵。中共對香港的摧殘，已經展現了它對台灣的意圖。從軍事威脅到外交孤立，中共不斷加大對台灣的壓力。根據台灣國防部的數據，自2021年以來，中共軍機擾台次數已超過1,000次，這是一個極為不祥的信號。

香港的經驗也顯示，面對中共的極權統治，國際社會的聲援至關重要。羅冠聰強調，台灣應該積極與國際社會聯繫，將中共對自由的壓迫暴露於國際舞台之上。正如他在書中提到的，流亡海外的香港人雖然失去了家園，但他們的聲音卻更為重要，因為他們見證了極權的真實面貌。

國際聲援非萬靈丹 台灣人最終的防線在於我們自己

然而，國際聲援並非萬靈丹。台灣人必須認識到，最終的防線在於我們自己。香港抗爭的失敗部分來自於缺乏足夠的內部團結和外部支持，而這正是台灣不能犯的錯誤。根據2023年的調查，超過60%的台灣民眾認為中共對台灣的威脅日益加劇，但同時，仍有近40%的人對此感到麻木。這樣的心態若不改變，將給予中共可乘之機。

最後，我們要問自己，香港的今天會不會成為台灣的明天？如果台灣不及早行動，我們可能會陷入與香港相似的困境。自由不是理所當然的，它需要每一個公民的捍衛。香港人的勇敢抗爭雖然未能改變現狀，但他們的努力並未白費，因為他們成功喚醒了全世界，尤其是台灣，對於中共極權的警覺。

台灣，這片自由的土地，更是全球民主防線的重要一環。香港的經驗告訴我們，對抗極權需要勇氣，但更需要智慧和團結。在這場自由保衛戰中，我們不能掉以輕心。香港已成為歷史的悲劇，但我們可以避免成為下一個犧牲者，只要我們始終記得，唯有堅守自由，才能保住我們珍視的一切。

（作者為台北海洋科技大學助理教授）

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