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自由開講》戰狼被拷問到吃鱉／哈桑與高志凱的對談突顯民主與專制的雞同鴨講！

2024/08/15 09:14

◎陳啟濃

曾擔任中共前領導人鄧小平的翻譯高志凱，與英國的半島電視台知名新聞工作者哈桑展開對談，哈桑與高志凱對統一台灣的意見過招，高志凱招招見血，難以招架哈桑的提問與回應。

從哈桑的名字與外型，可以判斷他具有阿拉伯的血統，然而可以論斷，他一定會對外宣說他是「英國人」，而且從他的言談可以窺探出他深具民主國家的價值與信念，對於所謂的種族、國家，統一與侵略的意義，了然於胸。

曾擔任中共前領導人鄧小平的翻譯高志凱（左），與英國的半島電視台知名新聞工作者哈桑（右）展開對談。（圖翻攝自Al Jazeera English YT頻道）曾擔任中共前領導人鄧小平的翻譯高志凱（左），與英國的半島電視台知名新聞工作者哈桑（右）展開對談。（圖翻攝自Al Jazeera English YT頻道）

哈桑指出中共對台灣使用武力恫嚇的虎視眈眈，高志凱卻強調要「實現中國的統一」，哈桑很好奇以中國之大又何必硬要統一台灣，難道不能讓台灣維持現狀。高志凱被激出戰狼的本性，說出統一台灣「這不取決於台灣人民」。

高志凱又硬扯到具有日本血統的台灣人，具有頑強的台獨意識，掩蓋台灣大多數的人都是反對「被中國統一」的意願。用種族來定國家忠誠，這是共產極權才會運用的狹隘民族意識。然而以西藏新疆為例，共產黨又是以另一種高壓手段來控制，就不談民族情感了。

高志凱最後搬出英國人就要支持「君主制」，卻遭受哈桑重重打臉，哈桑回給他「並不喜歡君主制」而且「不喜歡查爾斯國王」。

兩人的對話雞同鴨講，畢竟一個是滿腦子的專制思想，凡事要掌控別人，不容許差異的存在；一個是充滿民主自由的價值，對人寬容，容許多元想法，尊重自由意志，容忍差異性。

台灣與中國的不同就像兩人的差異，兩個不同體制不同國情的國家，導致人民的行事作風截然不同。最大的差異是台灣是民主國家，人民可以討厭總統，中國是專制國家，人民要歌頌領袖。台灣人可以生活在真實的世界，中國人卻要過著充滿欺騙造假，失去人性尊嚴的生活。

（作者為教育人員）

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